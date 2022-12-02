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02 Ara 2022 - 18:24

Yalı Çapkını Dizisi Hakkında Ortaya Çıkanlar Dudak Uçuklattı! Kimsenin Haberi Bile Yok Ama Dizinin En Başında… Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu…

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını hakkında ortaya çıkanlar dudakların uçuklamasına neden oldu. Kimsenin haberi bile yok ama dizinin en başında yaşananlar yeni yeni boy gösteriyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun okuma provalarına çağrılmadan bile önce çıkanlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…