- 02 Ara 2022 - 18:24 G: 02 Ara 2022 - 18:38

Yalı Çapkını Dizisi Hakkında Ortaya Çıkanlar Dudak Uçuklattı! Kimsenin Haberi Bile Yok Ama Dizinin En Başında… Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu…

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını hakkında ortaya çıkanlar dudakların uçuklamasına neden oldu. Kimsenin haberi bile yok ama dizinin en başında yaşananlar yeni yeni boy gösteriyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun okuma provalarına çağrılmadan bile önce çıkanlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi; Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Çöp Adam gibi birçok projeyi ekranlara getiren OGM Pictures tarafından yayınlanıyor. Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yalı Çapkını dizisinden seyirciye ulaşanlar herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Ara 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi 59. Son Bölüm Full İzle! 1 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 59. Son Bölüm Full İzle! 1 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Oyuncuları Tek Tek Ortaya Çıktı! Memati, Güllü, Elif, Abdülhey Bile Geri Dönebilir! Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlayacak? mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Oyuncuları Tek Tek Ortaya Çıktı! Memati, Güllü, Elif, Abdülhey Bile Geri Dönebilir! Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlayacak?
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu...
Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı! mask
Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Aldatma Finali Şok Etti! Herkes Feride'ye Hak Verdi! Korseye Kapanmış Hali Buysa... Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Aldatma Finali Şok Etti! Herkes Feride'ye Hak Verdi! Korseye Kapanmış Hali Buysa... Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama…
Camdaki Kız Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Çöp Adam Dizisi Kitap Özeti Sırları İfşa Etti! Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Çöp Adam Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Çöp Adam Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?  mask
Çöp Adam Dizisi Kitap Özeti Sırları İfşa Etti! Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Çöp Adam Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Çöp Adam Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? 
Bir Peri Masalı Dizisi 10. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Kasım 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Peri Masalı Dizisi 10. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Kasım 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!” mask
Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!”
Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı… mask
Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı…
Konuşanlar Programından Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! Hasan Can Kaya Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Daha Önce Böylesini Duymadı! Meğer… mask
Konuşanlar Programından Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! Hasan Can Kaya Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Daha Önce Böylesini Duymadı! Meğer…
Melis Sezen’in Dansı Fena Baş Döndürdü! “Frikik Verecek Diye Ödüm Koptu!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor? mask
Melis Sezen’in Dansı Fena Baş Döndürdü! “Frikik Verecek Diye Ödüm Koptu!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?
Ömür Gedik’in Son Hali Olay Yarattı! “Abla Sen Bu Olmazsın!” Ağzı, Yüzü… Seda Sayan’dan Hallice Oldu! Bu Kez Her Şey Yerle Bir Olabilir… mask
Ömür Gedik’in Son Hali Olay Yarattı! “Abla Sen Bu Olmazsın!” Ağzı, Yüzü… Seda Sayan’dan Hallice Oldu! Bu Kez Her Şey Yerle Bir Olabilir…
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Çifti Sonunda Bunu da Yaptı! “Eteklerinden Para Dökülüyor!” Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu! mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Çifti Sonunda Bunu da Yaptı! “Eteklerinden Para Dökülüyor!” Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu!
Yeşilçam’ın Biricik Yıldızı Ortalığı Yaktı Yıktı! Serpil Çakmaklı’nın Son Karesini Görenlerin Gözleri Yuvalarından Çıktı! Neler Oluyor? mask
Yeşilçam’ın Biricik Yıldızı Ortalığı Yaktı Yıktı! Serpil Çakmaklı’nın Son Karesini Görenlerin Gözleri Yuvalarından Çıktı! Neler Oluyor?
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile…
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Gözyaşlarına Boğan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı! mask
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Gözyaşlarına Boğan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı!
Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Yine Çok Canlar Yaktı! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! 40 Milyonluk Yeni Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki… mask
Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Yine Çok Canlar Yaktı! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! 40 Milyonluk Yeni Evinden Öyle Kareler Paylaştı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!” mask
Yasmin Erbil Daracık Bikinisiyle Öyle Bir Dans Etti Ki… “Buralar Yangın Yeri!” Salladıkça Salladı, Instagram Yıkıldı! “Vay Maşallah!”
Telefonunuz Yavaşsa Çözümü Sadece Bu Haberde! 5 Dakikada Kurtulacaksınız; Telefonunuz İlk Haline Dönecek! Hemen Bunları Yapın… mask
Telefonunuz Yavaşsa Çözümü Sadece Bu Haberde! 5 Dakikada Kurtulacaksınız; Telefonunuz İlk Haline Dönecek! Hemen Bunları Yapın…
Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı… mask
Masterchef’in “Fitneci” Büşra’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer Sırf Bu Yüzden… Mehmet Şef Bile Bu Kadarına Hakim Değil! Sabancıların Aşçısı…
Evde Bakım Maaşında Son Dakika Gelişmesi! Aralık Ayına Girildi; Hesaplar Kilitlendi! Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? mask
Evde Bakım Maaşında Son Dakika Gelişmesi! Aralık Ayına Girildi; Hesaplar Kilitlendi! Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak?
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? İlk Rakam Geldi, Milyonların Nevri Döndü! Bu Kez Çok Başka Olacak! Neler Oluyor? mask
Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? İlk Rakam Geldi, Milyonların Nevri Döndü! Bu Kez Çok Başka Olacak! Neler Oluyor?
Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i20 Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Fırsatı Kaçırmayın, Başınız Çok Ağrır! Tam Tamına… mask
Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i20 Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Fırsatı Kaçırmayın, Başınız Çok Ağrır! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL