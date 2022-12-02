Yalı Çapkını Dizisi Hakkında Ortaya Çıkanlar Dudak Uçuklattı! Kimsenin Haberi Bile Yok Ama Dizinin En Başında… Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu…
Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını hakkında ortaya çıkanlar dudakların uçuklamasına neden oldu. Kimsenin haberi bile yok ama dizinin en başında yaşananlar yeni yeni boy gösteriyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun okuma provalarına çağrılmadan bile önce çıkanlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi; Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Çöp Adam gibi birçok projeyi ekranlara getiren OGM Pictures tarafından yayınlanıyor. Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yalı Çapkını dizisinden seyirciye ulaşanlar herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.