Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı!
Son zamanlarda vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturan ev sahibi ile kiracı ilişkisine mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi. Bu yıl getirilen konutlarda yüzde 25 sabit kira artış oranını gerekçe gösteren mahkeme kira farkı talep eden ev sahibine beklediğini vermedi. İşte detaylar...
Son zamanlarda vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturan ev sahibi ile kiracı ilişkisine mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi. Bu yıl getirilen konutlarda yüzde 25 sabit kira artış oranını gerekçe gösteren mahkeme kira farkı talep eden ev sahibine beklediğini vermedi. Konuya ilişkin kararla emsal niteliğinde bir hüküm veren mahkeme, müjdeli haberi kiracılara verdi! Peki, ev sahipleri geriye dönük kira zammı alabilir mi? Kira zammı oranı uygulanmazsa ne olur? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Ara 2022 - 17:08 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.