Ev Sahibi ve Kiracılara Kırmızı Alarm! Eğer Bunu Bilmiyorsanız Yandınız! Geriye Dönük Kira Farkı Talebine Mahkemeden Karar Çıktı!

Son zamanlarda vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturan ev sahibi ile kiracı ilişkisine mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi. Bu yıl getirilen konutlarda yüzde 25 sabit kira artış oranını gerekçe gösteren mahkeme kira farkı talep eden ev sahibine beklediğini vermedi. Konuya ilişkin kararla emsal niteliğinde bir hüküm veren mahkeme, müjdeli haberi kiracılara verdi! Peki, ev sahipleri geriye dönük kira zammı alabilir mi? Kira zammı oranı uygulanmazsa ne olur? İşte, detaylar…

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