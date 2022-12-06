Edis'le Ödül Törenine Gelen Zeynep Bastık 'in Dekoltesi Olay Oldu! Derin yırtmacıyla mest etti! Ödül Alması Tartışma Yarattı...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan son olarak da FIFA 2022 Katar Dünya Kupası’nda sahne almasıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödülle ayrılan isimler arasında yer aldı. Zeynep Bastık aldığı ödülden dolayı epey mutlu olurken; sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık ile mutluluğunu ne yazık ki paylaşmadı! İşte detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan son olarak da FIFA 2022 Katar Dünya Kupası’nda sahne almasıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödülle ayrılan isimler arasında yer aldı. Zeynep Bastık aldığı ödülden dolayı epey mutlu olurken; sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık ile mutluluğunu ne yazık ki paylaşmadı! Peki, Zeynep Bastık ne ödülü aldı? Zeynep Bastık neden eleştirildi? Zeynep Bastık’ın ödül almasına neden tepki geldi? İşte, detaylar…
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06 Ara 2022 - 22:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.