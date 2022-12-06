Edis'le Ödül Törenine Gelen Zeynep Bastık 'in Dekoltesi Olay Oldu! Derin yırtmacıyla mest etti! Ödül Alması Tartışma Yarattı...

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan son olarak da FIFA 2022 Katar Dünya Kupası’nda sahne almasıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödülle ayrılan isimler arasında yer aldı. Zeynep Bastık aldığı ödülden dolayı epey mutlu olurken; sosyal medya kullanıcıları Zeynep Bastık ile mutluluğunu ne yazık ki paylaşmadı! Peki, Zeynep Bastık ne ödülü aldı? Zeynep Bastık neden eleştirildi? Zeynep Bastık’ın ödül almasına neden tepki geldi? İşte, detaylar…

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