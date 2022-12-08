Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 9 Aralık 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 9 Aralık 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan Başkent EDAŞ, gerçekleştirdiği dağıtım işleminin yanı sıra elektrik altyapısında bakım çalışmaları da yürütüyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek olan elektrik kesintilerini bildiren Başkent EDAŞ, bugün için de bir bildirim yapmış bulunuyor. Peki, 9 Aralık 2022 Cuma Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Aralık 2022 Cuma Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

9 Aralık 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 09.12.2022 22:00 - 01:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986

Bakım Çalışması

09.12.2022 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA

Bakım Çalışması

09.12.2022 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 876/1, 879/1, 1070, 1093, 1077, 1068, 1069, 1058, 1053, 1060, 1066, 1048, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1195, 1087, 1090, 1075, 1076, 1085, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1059, 1778, 1113/5

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, KAVAKLI, 2207, 2205, 2204, 2208

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2227

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3358, ÇAYYOLU KORU SİTESİ, DÜŞKENT SİTESİ, DÜŞKENT K.Y.KOOP., PARK YAMAÇ EVLERİ, PARK, 4933

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2893, 2894, DOĞAN TAŞDELEN

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107, 2.İNÖNÜ, 1.İNÖNÜ

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI, 800

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 22:00 - 01:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TALATPAŞA, AYAŞ, AYSIN, ÇALIKUŞU, DERMAN, DİBEK, DÜĞÜM, GEYVE, KANTARCILAR, KOSOVA, ÖKSÜZCE, SAYIM, TEMİZ, TEMMUZ, YAPINCAK, YENİCE, DENİZCİLER, DELİLER TEPESİ, ATATÜRK, KARGI, LEYLEKLI, KALE, 986

Bakım Çalışması

09.12.2022 10:38 - 12:38

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 303, 318, 314, 323, 324

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:40 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, YUVA KÖYÜ, BÜZCÜLER, 2220/1, 3706, 3710

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 169/4, AHMET AKBAŞ, 17

Bakım Çalışması

09.12.2022 12:05 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE., 2198, 2151, YUNUS EMRE

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUNUS EMRE., 2167, 2198, KARACADERE, KAZIM KARABEKİR, 2201, 2151, 2190, 2191, 2189, 2214, 2141, 2102, 100. YIL, YILDIRIM BEYAZIT, 2163, 2143, 2159, 2195, 2188, 2168, 2192, KIŞLADERE, 2197, 2196, ARDIÇÖZÜ, 2199, KUTLUDÜĞÜN-, 2194, 2104, 2166, 2204, 2205, 2150, 2213, 2144, 2131, 2186, 2162, 2134, 2142, YUNUS EMRE, 2169, 2160, ORTAKÖY

Bakım Çalışması

11.12.2022 13:15 - 16:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAŞİF HOCA, MİMAR SİNAN, ŞHT.ER FİKRET PARLAK, YARIMCA, ŞHT.ER FİKRET PARLAK3, SEYREKLER, İSKELE

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇOKÖREN

Bakım Çalışması

09.12.2022 12:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜCRET

Bakım Çalışması

09.12.2022 16:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSARLIKAYA

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SIRA, OĞUZ YILMAZ, YİĞİT, YAKUT, YAVUZ., ARA, PINAR., SAĞLIK., SANCAK, 24., ATATÜRK.., ONUR

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKOBASI

Bakım Çalışması

10.12.2022 16:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞIK VEYSEL, MALIKÖY., ABBAS, GÜLDERELİ, HALE

Bakım Çalışması

10.12.2022 12:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALIKÖY., ALCI

Bakım Çalışması

10.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ ÇALIŞIR, SERİN.., ŞEHİT NURETTİN ÜNER, YAVUZ., CEYLAN, SEVEN, SAADET, İBNİ SİNA., BİLEN., NESLİHAN, İREM, KÖŞE, MELİH, 35.., KÖYLÜ

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

09.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), 3585, 3581, 3586, 3972, YAKACIK, 3970, 3588, 3948, 3592, 3971, 3973

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:40 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, YUVA KÖYÜ, BÜZCÜLER, 2220/1, 3706, 3710

Bakım Çalışması

10.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ, SEDİR 1, BEYLER ERDEM ARDIÇ SİTESİ, BEYLER ERDEM DEFNE SİTESİ, FUNDA, BEYLER ERDEM GÜRGEN SİTESİ, GÜRGEN 1, BEYLER ERDEM IHLAMUR SİTESİ, BEYLER ERDEM KÖKNAR SİTESİ, BEYLER ERDEM LADİN SİTESİ

Bakım Çalışması

11.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1756, 1761, 1759, 1757, 1758, 1760

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