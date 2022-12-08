Yalı Çapkını’nda Ferit Evsiz Barksız Kaldı, Mirastan Men Edildi! Aile Büyükleri Öğrendikleri Gerçeklerden Sonra Seyran’ı Tutunca Olanlar Oldu… “Ah Be Ferit!”

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölüm fragmanıysa tüyleri diken diken etti. Görenleri şaşkına çeviren gelişmelerin ardından gelen yorumları ve fragmana dair tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilenler!

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