Yalı Çapkını’nda Ferit Evsiz Barksız Kaldı, Mirastan Men Edildi! Aile Büyükleri Öğrendikleri Gerçeklerden Sonra Seyran’ı Tutunca Olanlar Oldu… “Ah Be Ferit!”
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit evsiz barksız kalıp mirastan men edilince yanında kalan isimse herkesi şaşkına çevirdi. Yaşanan olaylar bir bir gün yüzüne çıkınca aile büyükleriyse Ferit’i değil de Seyran’ı korudular. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren fragmanı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölüm fragmanıysa tüyleri diken diken etti. Görenleri şaşkına çeviren gelişmelerin ardından gelen yorumları ve fragmana dair tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilenler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.