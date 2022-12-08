- 08 Ara 2022 - 10:05 G: 08 Ara 2022 - 10:23

Yalı Çapkını’nda Ferit Evsiz Barksız Kaldı, Mirastan Men Edildi! Aile Büyükleri Öğrendikleri Gerçeklerden Sonra Seyran’ı Tutunca Olanlar Oldu… “Ah Be Ferit!”

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit evsiz barksız kalıp mirastan men edilince yanında kalan isimse herkesi şaşkına çevirdi. Yaşanan olaylar bir bir gün yüzüne çıkınca aile büyükleriyse Ferit’i değil de Seyran’ı korudular. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren fragmanı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölüm fragmanıysa tüyleri diken diken etti. Görenleri şaşkına çeviren gelişmelerin ardından gelen yorumları ve fragmana dair tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilenler!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Ara 2022 - 10:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi? mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi?
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu! mask
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu!
Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına... mask
Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına...
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Şaklaban Benzetmesi! Koşun, Kaos Var! Açıklamaları Şok Etti, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar! mask
Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Şaklaban Benzetmesi! Koşun, Kaos Var! Açıklamaları Şok Etti, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar!
Duygu Özaslan'ın Dekolte Ayarlarıyla Oynadı! Hem Alttan Açtı, Hem Üstten…Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı! mask
Duygu Özaslan'ın Dekolte Ayarlarıyla Oynadı! Hem Alttan Açtı, Hem Üstten…Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı!
Cedi Osman Ebru Şahin'i Kalbine Etiketledi! Düğün Paylaşımı Olay Oldu! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor; Ebru Şahin’i Hiç Böyle Görmediniz… mask
Cedi Osman Ebru Şahin'i Kalbine Etiketledi! Düğün Paylaşımı Olay Oldu! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor; Ebru Şahin’i Hiç Böyle Görmediniz…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi? mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi?
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu! mask
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu!
Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına... mask
Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına...
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Şaklaban Benzetmesi! Koşun, Kaos Var! Açıklamaları Şok Etti, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar! mask
Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Şaklaban Benzetmesi! Koşun, Kaos Var! Açıklamaları Şok Etti, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar!
Duygu Özaslan'ın Dekolte Ayarlarıyla Oynadı! Hem Alttan Açtı, Hem Üstten…Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı! mask
Duygu Özaslan'ın Dekolte Ayarlarıyla Oynadı! Hem Alttan Açtı, Hem Üstten…Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı!
Cedi Osman Ebru Şahin'i Kalbine Etiketledi! Düğün Paylaşımı Olay Oldu! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor; Ebru Şahin’i Hiç Böyle Görmediniz… mask
Cedi Osman Ebru Şahin'i Kalbine Etiketledi! Düğün Paylaşımı Olay Oldu! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor; Ebru Şahin’i Hiç Böyle Görmediniz…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En Bencil Burç Hangisidir? Herkese Çay Kaşığı Onlara Kepçeyle! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar… mask
En Bencil Burç Hangisidir? Herkese Çay Kaşığı Onlara Kepçeyle! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar…
En Karaktersiz Burçlar Hangileridir? Adamlık 1 Metre Yakınlarından Geçmez! İşte Rezil Rüsva Burçlar… mask
En Karaktersiz Burçlar Hangileridir? Adamlık 1 Metre Yakınlarından Geçmez! İşte Rezil Rüsva Burçlar…
Yalı Çapkını’nda Ferit Evsiz Barksız Kaldı, Mirastan Men Edildi! Aile Büyükleri Öğrendikleri Gerçeklerden Sonra Seyran’ı Tutunca Olanlar Oldu… “Ah Be Ferit!” mask
Yalı Çapkını’nda Ferit Evsiz Barksız Kaldı, Mirastan Men Edildi! Aile Büyükleri Öğrendikleri Gerçeklerden Sonra Seyran’ı Tutunca Olanlar Oldu… “Ah Be Ferit!”
Altın Fiyatları Dibi Gördü! Yatırım Yapmak İçin Doğru Zamanı Analistler Açıkladı… Görenler İnanmakta Zorluk Çekti! 8 Aralık 2022 Altın Fiyatlarındaki Son Durum! mask
Altın Fiyatları Dibi Gördü! Yatırım Yapmak İçin Doğru Zamanı Analistler Açıkladı… Görenler İnanmakta Zorluk Çekti! 8 Aralık 2022 Altın Fiyatlarındaki Son Durum!
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Sıcak Kafa Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıcak Kafa Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıcak Kafa Oyuncuları ve Konusu... mask
Sıcak Kafa Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıcak Kafa Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıcak Kafa Oyuncuları ve Konusu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL