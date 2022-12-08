Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü pek çok proje bulunuyor. O projelerden birinin ise, çalışmayan kadınlara maaş bağlanmasına yönelik olan proje olduğu biliniyor. Bu yıl da çalışmayan kadınlara destek vermeye devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üç ayrı destek türü ile kadınların maddi fırsat eşitliğini yakalamasını sağlamayı amaçlıyor. Peki, çalışmayan kadınlar nasıl destek alabilir? Çalışmayan kadınlar maddi destek alabilir mi? Çalışmayan kadınlara ödenen destek şartları neler? İşte, detaylar…

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