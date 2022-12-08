Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü pek çok proje bulunuyor. O projelerden birinin ise, çalışmayan kadınlara maaş bağlanmasına yönelik olan proje olduğu biliniyor. Bu yıl da çalışmayan kadınlara destek vermeye devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üç ayrı destek türü ile kadınların maddi fırsat eşitliğini yakalamasını sağlamayı amaçlıyor. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü pek çok proje bulunuyor. O projelerden birinin ise, çalışmayan kadınlara maaş bağlanmasına yönelik olan proje olduğu biliniyor. Bu yıl da çalışmayan kadınlara destek vermeye devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üç ayrı destek türü ile kadınların maddi fırsat eşitliğini yakalamasını sağlamayı amaçlıyor. Peki, çalışmayan kadınlar nasıl destek alabilir? Çalışmayan kadınlar maddi destek alabilir mi? Çalışmayan kadınlara ödenen destek şartları neler? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.