Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ara 2022 - 10:23

Masterchef’in Büşra Zambak’ın Hesabına Geçen Para Zengin Eder! Acun Ilıcalı Gönlünden Ne Kopuyorsa Verince… “Suyu Çıktı Bu İşin!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz Pazar hayallerine veda eden isim olan Büşra Zambak’ın hesabına geçen para milyonları zengin edecek boyutta! Acun Ilıcalı, gönlünden ne kopuyorsa verdi, ağızlar açık kaldı! İşte milyonların “Suyu çıktı bu işin” dediği o olay…