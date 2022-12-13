- 13 Ara 2022 - 10:23 G: 13 Ara 2022 - 10:30

Masterchef’in Büşra Zambak’ın Hesabına Geçen Para Zengin Eder! Acun Ilıcalı Gönlünden Ne Kopuyorsa Verince… “Suyu Çıktı Bu İşin!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz Pazar hayallerine veda eden isim olan Büşra Zambak’ın hesabına geçen para milyonları zengin edecek boyutta! Acun Ilıcalı, gönlünden ne kopuyorsa verdi, ağızlar açık kaldı! İşte milyonların “Suyu çıktı bu işin” dediği o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde ise Burak Kaya, Ayaz, Büşra ve Kıvanç olmuştu. Hayallerine veda eden isimse Büşra Zambak olmuştu. Ağlamamak için zor duran Büşra Zambak’ın hesabına yatan para ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ara 2022 - 10:23 Ankara- Yaşam

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