Masterchef’in Büşra Zambak’ın Hesabına Geçen Para Zengin Eder! Acun Ilıcalı Gönlünden Ne Kopuyorsa Verince… “Suyu Çıktı Bu İşin!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz Pazar hayallerine veda eden isim olan Büşra Zambak’ın hesabına geçen para milyonları zengin edecek boyutta! Acun Ilıcalı, gönlünden ne kopuyorsa verdi, ağızlar açık kaldı! İşte milyonların “Suyu çıktı bu işin” dediği o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde ise Burak Kaya, Ayaz, Büşra ve Kıvanç olmuştu. Hayallerine veda eden isimse Büşra Zambak olmuştu. Ağlamamak için zor duran Büşra Zambak’ın hesabına yatan para ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.