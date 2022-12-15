Masterchef 2022 Ödülü Elleri Kolları Titretti! 7 Yarışmacıdan Sadece 1 Tanesi Evine Götürecek; Acun Bol Kesen Savuruyor! Tam Tamına…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef 2022, yakın zamanda ekranlara veda edecek. Finalde ise sadece bir kişi hem kupayı hem de büyük ödülü evine götürecek. Bu ismin kim olacağı henüz bilinmese bile sadece 7 yarışmacıdan 1 tanesinin alacağı kesin olarak biliniyor. Acun Ilıcalı’nın bol keseden savurduğu bu ödül, dudakların ısırılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından son elenen isim Büşra Zambak olmuştu. Final dörtlüsünde olması beklenen isim, hayallerine veda edince herkes şok olmuştu. Yarışmada sadece Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Metin, Yağız, Görkem ve Tolga kalmıştı. Milyonların şok içerisinde kalacağı bir finale hazırlanan Masterchef yarışmasından birinci olana verilecek olan ödül belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.