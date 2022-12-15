- 15 Ara 2022 - 10:27 G: 15 Ara 2022 - 10:31

Masterchef 2022 Ödülü Elleri Kolları Titretti! 7 Yarışmacıdan Sadece 1 Tanesi Evine Götürecek; Acun Bol Kesen Savuruyor! Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef 2022, yakın zamanda ekranlara veda edecek. Finalde ise sadece bir kişi hem kupayı hem de büyük ödülü evine götürecek. Bu ismin kim olacağı henüz bilinmese bile sadece 7 yarışmacıdan 1 tanesinin alacağı kesin olarak biliniyor. Acun Ilıcalı’nın bol keseden savurduğu bu ödül, dudakların ısırılmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından son elenen isim Büşra Zambak olmuştu. Final dörtlüsünde olması beklenen isim, hayallerine veda edince herkes şok olmuştu. Yarışmada sadece Burak Kaya, Ayaz, Kıvanç, Metin, Yağız, Görkem ve Tolga kalmıştı. Milyonların şok içerisinde kalacağı bir finale hazırlanan Masterchef yarışmasından birinci olana verilecek olan ödül belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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