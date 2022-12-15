- 15 Ara 2022 - 16:09

Yalı Çapkını Dizisinde Senaryo Baştan Aşağı Değişti! Yapımcı Son Dakika Kararını Verdi; Senaristlerin İki Ayağı Bir Pabuca Girdi…

Star TV ekranlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde senaryo baştan aşağıya değişti. Yapımcı tarafından alınan son dakika kararıyla iki ayağı bir pabuca giren senaristlerse ne yapacaklarını şaşırdılar. Ortalığı yangın yerine çeviren bu olayla birlikte sosyal medyaysa resmen ayağa kalktı. Peki, neler oluyor?

Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiren Yalı Çapkını dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya tarafında en çok konuşulan konular arasında yer alan bu dizi, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla bakışları üzerinde tutmaya devam ediyor. Yayınlanan her yeni bölümde seyircisini ekran karşısında tutmayı başaran Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan son fragmansa ortalığı deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. Öte yandan değişen senaryosuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında!

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15 Ara 2022 - 16:09 Ankara- Yaşam

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