Yalı Çapkını Dizisinde Senaryo Baştan Aşağı Değişti! Yapımcı Son Dakika Kararını Verdi; Senaristlerin İki Ayağı Bir Pabuca Girdi…

Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiren Yalı Çapkını dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya tarafında en çok konuşulan konular arasında yer alan bu dizi, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla bakışları üzerinde tutmaya devam ediyor. Yayınlanan her yeni bölümde seyircisini ekran karşısında tutmayı başaran Yalı Çapkını dizisinde yayınlanan son fragmansa ortalığı deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. Öte yandan değişen senaryosuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!