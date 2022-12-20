Emekli Promosyon Rakamları Tek Tek Güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, Teb, İş Bankası ve ING Bank Düğmeye Bastı! İşte Bankaların Emekli Promosyon Ücretleri…

Emekli promosyonlarının bu sene artan rakamları, emeklilerin maaş alacakları bankaları seçerken dikkat ettiği hususlar arasına girdi. En yüksek promosyonu veren bankalara yönelen emekliler, bu sene daha çok emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunan bankalardan yana tercihini kullandı. Yeni yıl öncesi bu yılın son promosyon rakamlarını duyuran bankalar, bir ay boyunca geçerli olacak olan kampanyasını açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, banka banka emekli promosyonları…

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