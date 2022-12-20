Emekli Promosyon Rakamları Tek Tek Güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Halkbank, Teb, İş Bankası ve ING Bank Düğmeye Bastı! İşte Bankaların Emekli Promosyon Ücretleri…
Emekli promosyonlarının bu sene artan rakamları, emeklilerin maaş alacakları bankaları seçerken dikkat ettiği hususlar arasına girdi. En yüksek promosyonu veren bankalara yönelen emekliler, bu sene daha çok emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunan bankalardan yana tercihini kullandı. İşte Emekli Promosyonu ile ilgili son detaylar...
Emekli promosyonlarının bu sene artan rakamları, emeklilerin maaş alacakları bankaları seçerken dikkat ettiği hususlar arasına girdi. En yüksek promosyonu veren bankalara yönelen emekliler, bu sene daha çok emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunan bankalardan yana tercihini kullandı. Yeni yıl öncesi bu yılın son promosyon rakamlarını duyuran bankalar, bir ay boyunca geçerli olacak olan kampanyasını açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, banka banka emekli promosyonları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Ara 2022 - 00:18 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.