Şeyma Subaşı Dekoltede Sınır Tanımıyor! Twitter Bu Kareleri Konuşuyor; “Evlilik Arifesinde Hiç Hoş Değil!” Neler Oldu Neler…

Acun Ilıcalı’tla yaşamış olduğu aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıllık ilişkinin sadece 1 yılını evli olarak geçirmişti. Boşanma sonrasında aşkı birçok isimde arayan ama en sonunda bir küsüp bir barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. “Meedo” diyerek hitap eden Şeyma Subaşı’nın yakın zamanda Mohammed Alsaloussi’yle evleneceği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden cesur kareler paylaşan Şeyma Subaşı bir kez daha sınırları aştığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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