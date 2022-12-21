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21 Ara 2022 - 20:30

Survivor 2023 Yarışmasının Sistemini Acun Ilıcalı Bir Kez Daha Değiştirdi! Murat Ceylan, “Yapma Abi” Dedi Ama Ne Fayda! Bu Kez…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için büyük bir değişim kapıda! Format ve yarışmacı alımlarını değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide parkur sistemine el attı. Murat Ceylan’dan “Abi yapma” uyarısını alan Acun Ilıcalı, kimseyi dinlemeden öyle bir şey yaptı ki, seyirciler bu kez şok geçirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…