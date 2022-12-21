Survivor 2023 Yarışmasının Sistemini Acun Ilıcalı Bir Kez Daha Değiştirdi! Murat Ceylan, “Yapma Abi” Dedi Ama Ne Fayda! Bu Kez…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için büyük bir değişim kapıda! Format ve yarışmacı alımlarını değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide parkur sistemine el attı. Murat Ceylan’dan “Abi yapma” uyarısını alan Acun Ilıcalı, kimseyi dinlemeden öyle bir şey yaptı ki, seyirciler bu kez şok geçirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son sezonunda kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şampiyonun açıklanmasının ardından 1.5 ay boyunca; Nisa Bölükbaşı’nın performansının yetersiz olduğu için kupasının geri alınması gerektiğine ve kupayı hak etmediğine dair yorumlar yapılmıştı. Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı hakkında defalarca kez açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Bunu öne alan Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için kararını verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.