Esra Erol’da Yasak Aşk İtirafı! Bebeğinin Babası Komşusu Çıkınca Sevinçten Halay Çekti! Müstehcen ve Cinsel İçerikli Mesajlar…
ATV Ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da bir yasak aşk patlak verdi. Bebeğinin babası, kendisinden 28 yaş büyük komşusu çıkınca canlı yayında sevinçten halay çekti. Tüm bunların üstüne bir de müstehcen ve cinsel içerikli mesajlar yayınlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Canlı yayına katılan Ferdi isimli genç adam, eşinin evi terk ettiğini ve eşinden 28 yaş büyük olan komşusu Cengiz’le kaçtığını ifade etmiş, Esra Erol’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Ferdi’nin eşi Esra canlı yayına bağlanmış ve böyle bir şeyin olmadığını ısrarla dile getirmişti. Çok geçmeden ekip, Esra’yı canlı yayına getirmişti. Canlı yayına gelen yalnızca Esra değil, komşu Cengiz’di. Ne olduysa bu olanlardan sonra oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.