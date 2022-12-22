- 22 Ara 2022 - 21:46 G: 22 Ara 2022 - 21:51

Camdaki Kız Dizisinde Rafet En Sonunda Hayri ve Nalan’ı Öğrendi! “Midesizler Ya!” Olanlar Olacak; Kıyamet Resmen Kopacak! Koroğlu Konağında…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Rafet, Hayri ve Nalan’ın yasak aşkını öğrenecek! “Midesizler ya” yorumlarını alan Hayri ve Nalan cephesinde resmen kıyamet koptu! Koroğlu konağında iplerin kopmasına ramak kaldı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Cana’nın bebeğiyle birlikte ölümünden hemen sonra Sedat yerle yeksan olmuştu. Nalan ise mecburen Sedat’ın yanında duruyordu. Nalan’ın büyük aşkı Hayri ise sınırları zorluyordu. Evde eşi ve çocukları para beklerken o bambaşka bir şey yapmıştı. Şimdiyse Hayri ve Nalan’ı aşkının patlak vereceği ortaya çıktı. İşte merak edilenler…

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22 Ara 2022 - 21:46 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız Dizisinde Rafet En Sonunda Hayri ve Nalan’ı Öğrendi! “Midesizler Ya!” Olanlar Olacak; Kıyamet Resmen Kopacak! Koroğlu Konağında… mask
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