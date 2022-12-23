- 23 Ara 2022 - 13:41 G: 23 Ara 2022 - 13:44

Masterchef’ten Burak Kaya Elendi Mi? Burak Kaya Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte İnstagram Adresi…

Şimdilerde MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ilk 5’ine kalmak için mücadele eden yarışmacılardan kimin elenip kimin elenmediğini takip etmek de zorlaştı. Her gün bir kişi ile vedalaşmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında şimdilerde ilk 5’e girmek için mücadele eden isimlerden biri de yarışmanın tanınan ve favori simalarından biri olan Burak Kaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Şimdilerde MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ilk 5’ine kalmak için mücadele eden yarışmacılardan kimin elenip kimin elenmediğini takip etmek de zorlaştı. Her gün bir kişi ile vedalaşmaya başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında şimdilerde ilk 5’e girmek için mücadele eden isimlerden biri de yarışmanın tanınan ve favori simalarından biri olan Burak Kaya oldu! Peki, MasterChef’ten Burak Kaya elendi mi? Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği nedir? İşte Instagram adresi…

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23 Ara 2022 - 13:41 - Magazin

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