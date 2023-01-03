Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…
Daha doğal gıdalar ile beslenmek, geçmişte yediği lezzetleri tüketmek ya da sadece bir anne eli değmiş gibi hissettirecek gıdaları bulmak isteyenler için kesinlikle paha biçilemez stantların yer aldığı Ankara köylü pazarları, son zamanlarda her zamankinden daha çok rağbet görmeye başladı. İşte Ankara köylü pazarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Daha doğal gıdalar ile beslenmek, geçmişte yediği lezzetleri tüketmek ya da sadece bir anne eli değmiş gibi hissettirecek gıdaları bulmak isteyenler için kesinlikle paha biçilemez stantların yer aldığı Ankara köylü pazarları, son zamanlarda her zamankinden daha çok rağbet görmeye başladı. Özelikle üç ayrı bölgede kurulan doğal pazarları ile bilinen Ankara’da organik gıda bulmak isteyenlerin adreslerini tek tek bu listede derledik! Peki, Ankara’da köylü pazarı nerede kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut köylü pazarı var mı? İşte Ankara’nın en organik pazarları…
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03 Oca 2023 - 00:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.