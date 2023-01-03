- 03 Oca 2023 - 00:35 G: 03 Oca 2023 - 00:36

Ankara’da Köylü Pazarı Nerede Kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut Köylü Pazarı Var Mı? İşte Ankara’nın En Organik Pazarları…

Daha doğal gıdalar ile beslenmek, geçmişte yediği lezzetleri tüketmek ya da sadece bir anne eli değmiş gibi hissettirecek gıdaları bulmak isteyenler için kesinlikle paha biçilemez stantların yer aldığı Ankara köylü pazarları, son zamanlarda her zamankinden daha çok rağbet görmeye başladı. İşte Ankara köylü pazarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Daha doğal gıdalar ile beslenmek, geçmişte yediği lezzetleri tüketmek ya da sadece bir anne eli değmiş gibi hissettirecek gıdaları bulmak isteyenler için kesinlikle paha biçilemez stantların yer aldığı Ankara köylü pazarları, son zamanlarda her zamankinden daha çok rağbet görmeye başladı. Özelikle üç ayrı bölgede kurulan doğal pazarları ile bilinen Ankara’da organik gıda bulmak isteyenlerin adreslerini tek tek bu listede derledik! Peki, Ankara’da köylü pazarı nerede kuruluyor? Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut köylü pazarı var mı? İşte Ankara’nın en organik pazarları…

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03 Oca 2023 - 00:35 - Yaşam

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