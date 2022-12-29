O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selin Şekerci Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Selin Şekerci Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Selin Şekerci, O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine çıkacak isimlerden biri olarak açıklandı. Sahne performansı bir hayli merak edilen Selin Şekerci, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturmuşken; ünlü ismin kariyer yaşamından özel hayatına kadar pek çok detay merak ile araştırılmaya başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci’nin memleketi neresi? Selin Şekerci kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Selin Şekerci Bakın Kaç Yaşındaymış!

Selin Şekerci, 26 Eylül 1992 tarihinde (33 Yaşında) İzmir'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, Followza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi, film ve reklamlarda oynamaya başladı.

Özellikle Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün gibi reklamlarda rol aldı. Melekler Korusun adlı dizide Özgür Çelikli karakterini canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde de rol aldı. Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırdı. Kaçak Gelinler, Acı Aşk, Rengarenk ve Çoban Yıldızı gibi dizilerde de rol aldı. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

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