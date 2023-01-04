Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesi Aşırı Cesur! Bacak Bacak Üstün Atıp Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! “Üff Bu Ne Güzellik!”

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü ve Sarp Akkaya'yı bir araya getiren Sıfırıncı Gün dizisinin konusu seyircileri içine çekmişti. Her bölümde daha büyük bir heyecan yaşatan Sıfırıncı Gün dizisiyle ekranlara verdiği orucu bozan Aybüke Pusat’ın sosyal medya karelerini görenlerin ise dibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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