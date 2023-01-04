Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesi Aşırı Cesur! Bacak Bacak Üstün Atıp Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! “Üff Bu Ne Güzellik!”
Tv8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün’de polis memuruna hayat veren Aybüke Pusat’ın kalça dekoltesiyle vermiş olduğu pozlar yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. Bacak bacak üstüne atan Aybüke Pusat’ın bu hallerine sevenleri ise “Üff bu ne güzellik” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü ve Sarp Akkaya'yı bir araya getiren Sıfırıncı Gün dizisinin konusu seyircileri içine çekmişti. Her bölümde daha büyük bir heyecan yaşatan Sıfırıncı Gün dizisiyle ekranlara verdiği orucu bozan Aybüke Pusat’ın sosyal medya karelerini görenlerin ise dibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.