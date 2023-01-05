Cemre Baysel’in Kardeşini Gören Kızlar Çığlığı Bastı! Boy, Pos, Endam… Karizmasıyla Ortalığı Yıktı Geçti! Görenlerin Dibi Düştü, Eridi…
Güzelliğiyle, yepyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen Cemre Baysel’in kardeşi, ortalığı karıştırdı. Kızlara çığlık attıracak kadar yakışıklı olan isimde yok yok! Boy, pos ve endamıyla ortalığı sallayıp geçen Cemre Baysel’in kardeşi, karizmasıyla ortalığı yıktı geçti! İşte Cemre Baysel’in görenlerin dibinin düşmesine neden olan kardeşi…
En son olarak Senden Daha Güzel isimli dizide başrol olarak bulunan Cemre Baysel’in oyunculuk performansının üst seviye olduğu görülmüştü. Şans eseri oyunculukla tanışan ve hayatının zeminini oyunculukla sağlayan Cemre Baysel’in özel hayatı merak konusu oluyordu. Bu güne kadar gizlenen kardeşinin ortaya çıkmasıyla genç kızlar adeta kalpten gidecek kıvama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.