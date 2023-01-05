Yemekleri Yeniden Isıtıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun! Öyle Bir Hastalığa Neden Oluyor Ki, Duyanlar “Bir Daha Tövbe” Diyor…
İsraf olmaması adına ya da yeniden yemek yapmaya üşenmekten dolayı kalan yemekleri ısıtıp yiyorsanız büyük geçmiş olsun. Yeniden ısıtılan yemeklerin verdiği zararı duyunca “Bir daha tövbe” diyeceksiniz! Öyle bir hastalığın ortaya çıkmasına kaynak sağlıyor ki…
Isıtılan birçok yemek, ısıya maruz kaldığından dolayı birçok toksin yayar ve bu toksinler doğrudan hastalıklara neden olur. Ciddi sağlık problemlerine neden olan ve adeta zehir saçan bu yemekleri ise siz değerli okuyucularımız için Haberler Ankara olarak derlemek istedik. Özellikle bu ürünleri yeniden yiyecekseniz dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Zamanında buzdolabına bu ürünleri koymadıysanız ya da bu ürünleri yeniden ısıtıp yediyseniz büyük geçmiş olsun! Çünkü bu ürünler ısıtıldığında Tifo hastalığına zemin hazırlıyor. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.