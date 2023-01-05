Yemekleri Yeniden Isıtıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun! Öyle Bir Hastalığa Neden Oluyor Ki, Duyanlar “Bir Daha Tövbe” Diyor…

Isıtılan birçok yemek, ısıya maruz kaldığından dolayı birçok toksin yayar ve bu toksinler doğrudan hastalıklara neden olur. Ciddi sağlık problemlerine neden olan ve adeta zehir saçan bu yemekleri ise siz değerli okuyucularımız için Haberler Ankara olarak derlemek istedik. Özellikle bu ürünleri yeniden yiyecekseniz dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Zamanında buzdolabına bu ürünleri koymadıysanız ya da bu ürünleri yeniden ısıtıp yediyseniz büyük geçmiş olsun! Çünkü bu ürünler ısıtıldığında Tifo hastalığına zemin hazırlıyor. Peki, neler oluyor?

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