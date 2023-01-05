- 05 Oca 2023 - 22:15 G: 05 Oca 2023 - 23:28

Yemekleri Yeniden Isıtıyorsanız Büyük Geçmiş Olsun! Öyle Bir Hastalığa Neden Oluyor Ki, Duyanlar “Bir Daha Tövbe” Diyor…

İsraf olmaması adına ya da yeniden yemek yapmaya üşenmekten dolayı kalan yemekleri ısıtıp yiyorsanız büyük geçmiş olsun. Yeniden ısıtılan yemeklerin verdiği zararı duyunca “Bir daha tövbe” diyeceksiniz! Öyle bir hastalığın ortaya çıkmasına kaynak sağlıyor ki…

Isıtılan birçok yemek, ısıya maruz kaldığından dolayı birçok toksin yayar ve bu toksinler doğrudan hastalıklara neden olur. Ciddi sağlık problemlerine neden olan ve adeta zehir saçan bu yemekleri ise siz değerli okuyucularımız için Haberler Ankara olarak derlemek istedik. Özellikle bu ürünleri yeniden yiyecekseniz dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Zamanında buzdolabına bu ürünleri koymadıysanız ya da bu ürünleri yeniden ısıtıp yediyseniz büyük geçmiş olsun! Çünkü bu ürünler ısıtıldığında Tifo hastalığına zemin hazırlıyor. Peki, neler oluyor?

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05 Oca 2023 - 22:15 Ankara- Yaşam

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