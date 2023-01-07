TC Kimliğinin Sonu 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanların Dikkatine! Ailelere Tam Tamına 4.336 TL Ödeme Yapılacak! Tam Tamına 12 Ay Boyunca…

Aralık ayında açıklanan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammının ardından ocak ayının başında da memur ve emekli maaşı zamları açıklandı. İlk olarak yüzde 25 olarak duyurulan sonrasında ise yapılan değerlendirmeler neticesinde yüzde 30 olarak revize edilen memur maaşı zamları, bakanlık tarafından ödenen sosyal yardım hizmetlerinin tutarlarının da güncellenmesine aracılık etti. Yılın ocak ve temmuz aylarının başlarında açıklanan memur maaşı zam oranlarına göre güncellenen sosyal yardım tutarları, Ocak 2023 tarihi itibari ile yeniden değişti.

Çeşitli kategoriler altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı gruplara dahil edilen ihtiyaç sahipleri için birçok farklı başlık altında sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son memur maaşı zammının ardından sosyal yardım tutarlarını da güncelledi. Bakanlık tarafından güncellenen yardım modellerinden birisi de evde bakım maaşı oldu. Kendi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak düzeyde bir engeli bulunan ve evde tedavi gören ihtiyaç sahiplerinin bakımlarından sorumlu olan kişilere ödenen bu sosyal yardım ücreti, güncel bilgileri ile kamuoyuna duyuruldu.

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