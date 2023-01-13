- 13 Oca 2023 - 16:09 G: 13 Oca 2023 - 16:10

EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…

Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve şubat ayında da 2 milyon 250 bin kişinin emekli maaşlarına kavuşması beklenirken yasada yer alan 5 bin prim günü şartını henüz sağlamamış olan vatandaşlar borçlanmanın yollarını araştırmaya başladı. EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… İşte Detaylar...

Senelerdir beklenen ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasası, aralık ayının sonunda resmen tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önderliğinde yürütülen EYT düzenleme çalışmasının detaylarını aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasada yaş şartının olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, eksik prim günlerini tamamlamanın yollarını araştırmaya başladı.

Bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve şubat ayında da 2 milyon 250 bin kişinin emekli maaşlarına kavuşması beklenirken yasada yer alan 5 bin prim günü şartını henüz sağlamamış olan vatandaşlar borçlanmanın yollarını araştırmaya başladı. Askerlik ve doğum borçlanmaları ile eksik prim günlerinin tamamlanabileceğini belirten bakanlık, sigortalılık süresinin de tamamlanmış olması ile birlikte EYT yasasından yararlanılabileceğini ifade etti. Buna karşılık ellerinde bulunan gayrimenkulleri satışa çıkarmaya başlayan EYT’liler, ilan sayfalarına akın etti.

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13 Oca 2023 - 16:09 - Gündem

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