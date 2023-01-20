Kurtlar Vadisi Dizisinin Kanalı Belli Oldu! Fragmanın Yayınlanmasının Ardından Büyük Bomba Patladı…

Muhteşem karakterleri bir araya getiren, her bir bölümünde seyircileri ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde ise Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Efsane diziler arasında boy gösteren Kurtlar Vadisi’nde vefat eden Süleyman Çakır için Türkiye’de cenaze namazı bile ayarlanmıştı. Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı kanal belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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