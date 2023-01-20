- 20 Oca 2023 - 00:32 G: 20 Oca 2023 - 00:33

Kurtlar Vadisi Dizisinin Kanalı Belli Oldu! Fragmanın Yayınlanmasının Ardından Büyük Bomba Patladı…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin kanalı sonunda belli oldu. Fragmanın yayınlanmasının ardından büyük bomba resmen patlak verdi. Milyonlarca kişinin izlediği ve merakla beklediği Kurtlar Vadisi’nden gelen bu haberler ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Muhteşem karakterleri bir araya getiren, her bir bölümünde seyircileri ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde ise Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Efsane diziler arasında boy gösteren Kurtlar Vadisi’nde vefat eden Süleyman Çakır için Türkiye’de cenaze namazı bile ayarlanmıştı. Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı kanal belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2023 - 00:32 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Fanatik - Dijital kanal sizin olsun bu diziyi büyük bir kitle merakla ve heycanla bekliyor necati şaşmaz bu düşunceden vaz geçmeli normal kanlla anlaşmali ona guveniyoruz tipki polat alemdar gibi saygilar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 00:20

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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