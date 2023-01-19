Kısmetse Olur Furkan’ın Diskalifiye Edilme Sebebi Belli Oldu! Yapım Şart Koymuştu! Meğer…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, haftanın 6 günü yayınlanıyordu. Aşkların, kaosların ve entrikanın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasından geçtiğimiz günlerde Furkan Can Ağca yarışmadan bir anda diskalifiye edilmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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