- 19 Oca 2023 - 20:24 G: 19 Oca 2023 - 21:00

Kısmetse Olur Furkan’ın Diskalifiye Edilme Sebebi Belli Oldu! Yapım Şart Koymuştu! Meğer…

Youtube’da yayınlanmaya başladığı günden beri fırtına gibi esen Kısmetse Olur’dan kısa bir süre önce Furkan Can Ağca diskalifiye edilmişti. Yarışmadan diskalifiye edilme sebebini belirtmeden sadece yapımın istediklerini yapmadığını ifade eden Furkan Can Ağca, asıl bombayı günler sonra patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, haftanın 6 günü yayınlanıyordu. Aşkların, kaosların ve entrikanın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasından geçtiğimiz günlerde Furkan Can Ağca yarışmadan bir anda diskalifiye edilmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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19 Oca 2023 - 20:24 Ankara- Yaşam

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