Yasak Elma Dizisindeki Oyun Ortaya Çıktı! Kumru Şimdi 40 Fırın Ekmek Yese Bile Toplayamaz…
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da büyük oyun ortaya çıktı! Kumru gibi aşırı uyanık olan bir karakterin bile bu olaydan kurtulmak için 40 fırın ekmek yemesi gerektiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
Tam tamına 6 sezon boyunca ekranlarda boy gösteren Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Bu sezon son kez ekranlara gelecek olan Yasak Elma’da yaşananlar ise seyircileri şok ediyordu. Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde seyircilerin dikkatini üzerine çekecek bir olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.