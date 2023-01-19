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19 Oca 2023 - 21:55

Yasak Elma Dizisindeki Oyun Ortaya Çıktı! Kumru Şimdi 40 Fırın Ekmek Yese Bile Toplayamaz…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da büyük oyun ortaya çıktı! Kumru gibi aşırı uyanık olan bir karakterin bile bu olaydan kurtulmak için 40 fırın ekmek yemesi gerektiğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?