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22 Oca 2023 - 00:57

Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Çağlar Ertuğrul bombası... Polat Alemdar Şok Olacak!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde ikinci bir Polat Alemdar’ın bulunacak olması herkesi şok etti. İmzaların atılmasının ardından kanal ve kadroda gündeme geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Kurtlar Vadisi gelişmeleri ise sevenleri tarafından mercek altına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…