- 22 Oca 2023 - 00:57 G: 22 Oca 2023 - 00:59

Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Çağlar Ertuğrul bombası... Polat Alemdar Şok Olacak!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde ikinci bir Polat Alemdar’ın bulunacak olması herkesi şok etti. İmzaların atılmasının ardından kanal ve kadroda gündeme geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Kurtlar Vadisi gelişmeleri ise sevenleri tarafından mercek altına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor!

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlarda dönmeye başlayacaktı. Türkiye’nin soluksuz izlediği dizilerden bir olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ilk veriler gelmeye başlamıştı. Diziye ikinci bir Polat Alemadar’ın girecek olması ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Oca 2023 - 00:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Masterchef Danilo Şef Hayatının En Berbat Günlerini Yaşıyor! “İtalya’nın Yüz Karası!” Milyonlarca Kişiyi Göz Göre… mask
Masterchef Danilo Şef Hayatının En Berbat Günlerini Yaşıyor! “İtalya’nın Yüz Karası!” Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!” mask
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!”
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı. mask
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı.
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev! mask
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev!
Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla… mask
Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi…
Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı… mask
Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor! Polat Alemdar Şok Olacak! Kenan İmirzalıoğlu ve Çağlar Ertuğrul bombası... mask
Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor! Polat Alemdar Şok Olacak! Kenan İmirzalıoğlu ve Çağlar Ertuğrul bombası...
Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!” mask
Survivor Berdan Mardini Hayal Kırıklığı Yarattı! Acun Ilıcalı Bel Bağlamıştı Ama Sonuç… “Zengin Ettiğiyle Kalacak!”
Melek Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melek Baykal Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Melek Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melek Baykal Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Al Sancak Dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali İlhan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gülsim Ali İlhan Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar… mask
En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar…
Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak? mask
Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL