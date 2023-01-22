Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor! Kenan İmirzalıoğlu ve Çağlar Ertuğrul bombası... Polat Alemdar Şok Olacak!
Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde ikinci bir Polat Alemdar’ın bulunacak olması herkesi şok etti. İmzaların atılmasının ardından kanal ve kadroda gündeme geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Kurtlar Vadisi gelişmeleri ise sevenleri tarafından mercek altına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlarda dönmeye başlayacaktı. Türkiye’nin soluksuz izlediği dizilerden bir olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ilk veriler gelmeye başlamıştı. Diziye ikinci bir Polat Alemadar’ın girecek olması ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kurtlar Vadisi Dizisine Bomba Başrol Oyuncu Geliyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.