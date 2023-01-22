Demet Özdemir’in Göğüs Dekoltesine Kalp Dayanmaz! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesinden…

Dünyayla Benim Aramda, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Demet Özdemir, her bir sahnesiyle yankı uyandırıyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Demet Özdemir’in muhteşem bir oyuncu olduğu biliniyordu. Gündem yaratan Demet Özdemir’in sosyal medya kareleri ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilenler…

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