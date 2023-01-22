- 22 Oca 2023 - 19:57 G: 22 Oca 2023 - 20:13

Demet Özdemir’in Göğüs Dekoltesine Kalp Dayanmaz! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesinden…

Yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle katılacak olan Demet Özdemir’in göğüs dekolteli karelerine kalpler dayanmadı. Bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, kasıklarına kadar açılan elbisesiyle yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyayla Benim Aramda, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Demet Özdemir, her bir sahnesiyle yankı uyandırıyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Demet Özdemir’in muhteşem bir oyuncu olduğu biliniyordu. Gündem yaratan Demet Özdemir’in sosyal medya kareleri ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte merak edilenler…

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22 Oca 2023 - 19:57 Ankara- Yaşam

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