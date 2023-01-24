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24 Oca 2023 - 11:28

Tarım Kredi Market’ten Piyasaya Büyük Darbe! Çay, Köfte, Yağ, Pirinç... %50 İndirimle Raflarda!

Tarım Kredi Market, yapmış olduğu son indirimle piyasanın altını üstüne getirdi. Çay, köfte, tavuk, yağ, pirinç ve daha birçok üründe muhteşem bir indirim yapmış olan Tarım Kredi Market, diğer marketlere göre ürünleri neredeyse %50 indirimli bir biçimde raflara dizdi. İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detaylar…