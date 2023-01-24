- 24 Oca 2023 - 11:28 G: 24 Oca 2023 - 11:34

Tarım Kredi Market’ten Piyasaya Büyük Darbe! Çay, Köfte, Yağ, Pirinç... %50 İndirimle Raflarda!

Tarım Kredi Market, yapmış olduğu son indirimle piyasanın altını üstüne getirdi. Çay, köfte, tavuk, yağ, pirinç ve daha birçok üründe muhteşem bir indirim yapmış olan Tarım Kredi Market, diğer marketlere göre ürünleri neredeyse %50 indirimli bir biçimde raflara dizdi. İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu kampanyalarla müşterilerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Tarım Kredi Market, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapmış olduğu indirimlerle gündem yaratıyor. Vatandaşın cebini zorlayan diğer marketlere göre oldukça uygun fiyatlara kaliteli ürünleri getiren Tarım Kredi Market, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Oca 2023 - 11:28 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL… mask
Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL…
TMO Market İndirim Vurgunu Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Fiyatları Düştü! Herkes Tuşları Kıracak... mask
TMO Market İndirim Vurgunu Yaptı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, Mercimek Fiyatları Düştü! Herkes Tuşları Kıracak...
Ayçiçek Yağı O Markette Sadece 1 TL! Duyan, Gören İnanmak İstemiyor! Sadece Bunu Yaparsanız… mask
Ayçiçek Yağı O Markette Sadece 1 TL! Duyan, Gören İnanmak İstemiyor! Sadece Bunu Yaparsanız…
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor… mask
Migros Market Kırmızı Et ve Sakatatta Devasa İndirim! Tam Tamına %10 ve % 15 Fiyatlar Düştü! Kilo Kilo Alınıyor…
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL! mask
Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına Fiyatlar Düştü! İşte Aktüel Ürünler… mask
ŞOK Market’ten El Kol Titreten İndirim! Bebek Bezinden Bulaşık Deterjanına Fiyatlar Düştü! İşte Aktüel Ürünler…
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL… mask
Tarım Kredi Market Piyasanın Altını Üstüne Getirecek! Yağ 125 TL, Zeytin 29 TL, Tavuk 32 TL…
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı ve Çayda Son 6 Yılın En Büyük İndirimi Başladı! Fiyatlarını Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor…
BİM’de İndirim Furyası Bu Sabah Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ Fiyatları Büyük Düştü! Poşetini Kapan Koşuyor! mask
BİM’de İndirim Furyası Bu Sabah Başladı! Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Yağ Fiyatları Büyük Düştü! Poşetini Kapan Koşuyor!
Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt… mask
Migros Market’ten Flaş İndirim Haberi! 19 Ocak – 3 Şubat Kataloğu Açıklandı! Yağ, Kırmızı Et, Un, Yoğurt…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak! mask
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak!
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak… mask
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak…
Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu… mask
Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu…
Aşka, Sevgiliye Tövbe Dediler! Hangi Burçlar “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aştan Sevgiden Sıtkı Sıyrılmış Olan Burçlar… mask
Aşka, Sevgiliye Tövbe Dediler! Hangi Burçlar “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aştan Sevgiden Sıtkı Sıyrılmış Olan Burçlar…
Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte… mask
Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte…
Survivor Barış’ın Protez Bacağını Çıkarttığı Anlar Olay Oldu! Twitter “Barış Telli” Diye İnledi… mask
Survivor Barış’ın Protez Bacağını Çıkarttığı Anlar Olay Oldu! Twitter “Barış Telli” Diye İnledi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL