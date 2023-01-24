Tarım Kredi Market’ten Piyasaya Büyük Darbe! Çay, Köfte, Yağ, Pirinç... %50 İndirimle Raflarda!
Tarım Kredi Market, yapmış olduğu son indirimle piyasanın altını üstüne getirdi. Çay, köfte, tavuk, yağ, pirinç ve daha birçok üründe muhteşem bir indirim yapmış olan Tarım Kredi Market, diğer marketlere göre ürünleri neredeyse %50 indirimli bir biçimde raflara dizdi. İşte Tarım Kredi Market’in yapmış olduğu muhteşem indirimin tüm detaylar…
Dönem dönem yapmış olduğu kampanyalarla müşterilerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Tarım Kredi Market, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapmış olduğu indirimlerle gündem yaratıyor. Vatandaşın cebini zorlayan diğer marketlere göre oldukça uygun fiyatlara kaliteli ürünleri getiren Tarım Kredi Market, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.