Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek!
Bir süre önce duyurulmuş olan vergi ve SGK borcu yapılandırma paketi, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar neticesinde netlik kazandı. 3 saat süren kabine toplantısının ardından 19:30 sularında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı başlıklarına ve alınan kararlara ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek! İşte Detaylar...
24 Ocak Pazartesi (dün) günü düzenlenen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen ve kamuoyunu toplantı kararlarına ilişkin bilgilendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gündeme gelmiş olan vergi ve SGK borcu yapılandırma paketine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Milyonlarca insanı kapsayacak olan borç yapılandırma paketini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti. Kamu kurumlarına olan borçların ve diğer cezaların ilgili paket aracılığı ile yapılandırılabileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yüzlerini güldürdü.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
24 Oca 2023 - 11:41 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.