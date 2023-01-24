- 24 Oca 2023 - 16:20

Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya…

Güzel sesi ve kendine has tarzı sayesinde popülerliğini günden güne artıran Bastık, son dönemlerde Instagram paylaşımları ile de çok konuşulmaya başlandı. Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya… İşte Detaylar...

Zeynep Bastık

Seneler önce ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, son dönemlerde kendi projeleri ile gündemden düşmemeye başladı. Vokalistliğin ardından kısa bir süre oyunculuk tecrübesi yaşayan ancak sonrasında yoluna yine şarkıcı olarak devam etme kararı veren Bastık, seslendirdiği cover şarkılar sayesinde milyonlarca dinleyici tarafından yakın takip altına alındı. 

 

Zeynep Bastık

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24 Oca 2023 - 16:20 - Magazin

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