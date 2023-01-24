Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya…

Seneler önce ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, son dönemlerde kendi projeleri ile gündemden düşmemeye başladı. Vokalistliğin ardından kısa bir süre oyunculuk tecrübesi yaşayan ancak sonrasında yoluna yine şarkıcı olarak devam etme kararı veren Bastık, seslendirdiği cover şarkılar sayesinde milyonlarca dinleyici tarafından yakın takip altına alındı.

Zeynep Bastık

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