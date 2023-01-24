Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya…
Güzel sesi ve kendine has tarzı sayesinde popülerliğini günden güne artıran Bastık, son dönemlerde Instagram paylaşımları ile de çok konuşulmaya başlandı. Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya… İşte Detaylar...
Seneler önce ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, son dönemlerde kendi projeleri ile gündemden düşmemeye başladı. Vokalistliğin ardından kısa bir süre oyunculuk tecrübesi yaşayan ancak sonrasında yoluna yine şarkıcı olarak devam etme kararı veren Bastık, seslendirdiği cover şarkılar sayesinde milyonlarca dinleyici tarafından yakın takip altına alındı.
Zeynep Bastık
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
24 Oca 2023 - 16:20 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.