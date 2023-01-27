Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da beyinleri kızartan hatta yakan bir olay ekranlara geldi. Canlı yayın blurlandı, yayın defalarca kez kesilip duruldu! Dolandırıcılığın en üst seviyesinin yayınlandığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Gündem yaratan bu canlı yayın ise sosyal medyada günde yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Ercan isimli konuk, dolandırıldığını itiraf etmişti. 15 yıldır komşusu olan Aleyna’nın kendisini evlendirme vaadiyle dolandırdığını dile getiren Ercan; sevgilisiyle kısa süreli bir ilişki yaşamalarına rağmen kendisinden binlerce liralık ürün aldığını açıklayan Ercan, verdiklerini geri istediğini açıkladı. Programa katılan Aleyna ise ortalığı kattı karıştırdı! Peki, neler oluyor?
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27 Oca 2023 - 20:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.