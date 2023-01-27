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27 Oca 2023 - 20:11

Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da beyinleri kızartan hatta yakan bir olay ekranlara geldi. Canlı yayın blurlandı, yayın defalarca kez kesilip duruldu! Dolandırıcılığın en üst seviyesinin yayınlandığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Gündem yaratan bu canlı yayın ise sosyal medyada günde yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…