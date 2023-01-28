Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca…

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisine sonradan dahil olan başarılı oyuncu Şükran Ovalı, her bir sahnesiyle olay yaratıyordu. Dik duruşu ve gücüyle kadınlara bir örnek temsil eden başarılı oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Güzel ismin aylar sonra bir dizide yer alması sevenlerini şok etmişti. İç çamaşırsız kareler paylaşarak gündemi sallayan başarılı oyuncu bir bakanı bir daha baktıran karelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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