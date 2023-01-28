Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Derya Savcı karakterine hayat veren Şükran Ovalı, iç çamaşırsız kareleriyle nefesleri kesti. Düğmesiz hırkasıyla pozlar veren Şükran Ovalı, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte güzel oyuncu Şükran Ovalı’nın o kareleri…
Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Yargı dizisine sonradan dahil olan başarılı oyuncu Şükran Ovalı, her bir sahnesiyle olay yaratıyordu. Dik duruşu ve gücüyle kadınlara bir örnek temsil eden başarılı oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Güzel ismin aylar sonra bir dizide yer alması sevenlerini şok etmişti. İç çamaşırsız kareler paylaşarak gündemi sallayan başarılı oyuncu bir bakanı bir daha baktıran karelere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.