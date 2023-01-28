Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…

Cinsel kimliği sebebi ile sık sık haksız eleştirilere maruz kalan Selin Ciğerci, son dönemlerde gündemden düşmemeye başladı. Kendi markası altında satışa sunduğu ürünler ve güzellik merkezleri ile iş dünyasına adım atan ve fenomen kimliğinden bir anda sıyrılan Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra ile iki kere nikah masasına oturmuş ve ayrılma kararları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Her fırsatta en büyük dileğinin anne olmak olduğunu ifade eden Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl Gökhan Çıra ile boşanmadan önce çocuk sahibi olmak adına önemli adımlar attıklarını ve eninde sonunda mutlaka anne olacağını belirtmişti. Evlatlık edineceği düşünülen Ciğerci hakkında o dönem birtakım iddialar ortaya atılmış, eski manken Deniz Akkaya Ciğerci’nin yurt dışından taşıyıcı anne aracılığı ile çocuk sahibi olacağını ileri sürmüştü. Bu iddiaların yankıları nerede ise bir yıldır devam ederken geçtiğimiz günlerde hem Çıra’nın hem de Ciğerci’nin yaptığı paylaşımlar şok etkisi yarattı.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra

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