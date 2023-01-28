Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…

Çember, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Arka Sıradakiler gibi birçok yapımda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Pelin Akil, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Muhteşem bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteren güzel oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde tanıştığı Anıl Altan’la 2016 yılında dünya evine girmişti. 10 yılı aşkın süredir birlikte olan ve 6 yıldır evli olan çiftin her bir karesi birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini gösteriyordu. Güzel ismin dekolteli kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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