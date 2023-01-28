Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
ATV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam’da rol alan Pelin Akil’in dekolteleri kareleri ortalığı inletti. Tüm çekiciliğini gösteren Pelin Akil’in bu karelerini biricik kocası Anıl Altan’ın kıskanacağı düşünüldü. Tüm güzelliğini konuşturan Pelin Akil’e beğeniler adeta şelale oldu aktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çember, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Arka Sıradakiler gibi birçok yapımda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Pelin Akil, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Muhteşem bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteren güzel oyuncu Arka Sıradakiler dizisinde tanıştığı Anıl Altan’la 2016 yılında dünya evine girmişti. 10 yılı aşkın süredir birlikte olan ve 6 yıldır evli olan çiftin her bir karesi birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini gösteriyordu. Güzel ismin dekolteli kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.