- 28 Oca 2023 - 20:23 G: 28 Oca 2023 - 20:35

Survivor Aziz’e Acun Ilıcalı’dan Titreten Karar! Milleti Canından Bezdirmişti… Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının gözde yarışmacılarından biri olan Aziz için Acun Ilıcalı’dan titreten bir karar çıktı. Tüm yarışmacı arkadaşlarını canından bezdiren Aziz’e gelen bu hamle, seyircinin şok içerisinde kalmasına neden oldu çünkü kimse beklemiyordu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tv8 ekranlarının yıldız programlarından biri olmayı başarmış olan Survivor’da heyecan giderek artıyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar yine takımlarında büyük bir savaş verecekti. Murat Ceylan’ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde ödülün baya büyük bir şey olduğu görülmüştü çünkü yarışmacılar yerinde duramamıştı. Tüm bunların yanı sıra yarışmacı Aziz, yine takım arkadaşlarıyla fena kavgalar etmişti. Peki neler oluyor?

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28 Oca 2023 - 20:23 Ankara- Gündem

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