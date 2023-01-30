Emekli Vatandaşın Cebi Paraya Doyacak! Tam Tamına 20.000 TL Anında Teslim Edilecek…

Yeni dönemin en önemli konu başlıklarından birisi olarak öne çıkmaya devam eden EYT yasası, bugün itibari ile Meclis Başkanlığı’nın onayın sunuldu. EYT düzenlemelerinin resmen yasalaşması ile birlikte 2 milyon 250 bin EYT’li senelerdir kurdukları emeklilik hayallerine kavuşacak. Bu karar Türk emeklilik sistemi adına önemli adımlardan birisi olarak değerlendirilirken bankaların da EYT yasası ile birlikte harekete geçmiş olduğu öğrenildi.

2018 yılından bu yana yürürlükte olan bir karar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile maaş ödemeleri protokolü yapan ve protokol sonucunda da milyonlarca emekliye promosyon ödeyen bankalar, EYT yasası ile birlikte harekete geçti. Kendi işleyişleri açısından önemli bir yere sahip olan emekli müşterilerinin sayısını artırabilmek amacı ile yeni promosyon kampanyaları için hazırlıkları başlatan bankalar hem yasadan yararlanacak olan EYT’li vatandaşlar hem de hali hazırda emekli olan diğer vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.

Emekli Promosyon

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