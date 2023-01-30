Birce Akalay’ın İç Çamaşırlı Kareleri Yürek Yakıyor… Ceketinin Önünü Araladı; Çekiciliğini Konuşturdu!

Asıl çıkışını Küçük Ağa dizisinde hayat verdiği karakterle yakalayan Birce Akalay, ününü ise İbrahim Çelikkol’la birlikte partner olduğu Siyah Beyaz Aşk dizisinde yapmıştı. Eline geçen tüm karakterler için ince eleyip sık dokuyan Birce Akalay, her zaman farklı olanı seçmişti. Kuş Uçuşu ve Mezarlık gibi Netflix yapımlarında da bunları gösteren güzel ismin hayran kitlesi de bir hayli artmıştı. Yeniden ekranlara gelmesi için gün sayılan Birce Akalay’ın iç çamaşırlı kareleri sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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