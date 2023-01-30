Birce Akalay’ın İç Çamaşırlı Kareleri Yürek Yakıyor… Ceketinin Önünü Araladı; Çekiciliğini Konuşturdu!
En son olarak ekranlara Mezarlık ve Kuş Uçusu gibi muhteşem yapımlarda yer alan Birce Akalay’ın iç çamaşırlı kareleri yürekleri yaktı. Ceketinin önünü aralayarak kareler paylaşan Birce Akalay, resmen çekiciliğini konuşturdu. İşte hayranlarının Birce Akalay’a uzun uzun bakmasına neden olan o kareleri…
Asıl çıkışını Küçük Ağa dizisinde hayat verdiği karakterle yakalayan Birce Akalay, ününü ise İbrahim Çelikkol’la birlikte partner olduğu Siyah Beyaz Aşk dizisinde yapmıştı. Eline geçen tüm karakterler için ince eleyip sık dokuyan Birce Akalay, her zaman farklı olanı seçmişti. Kuş Uçuşu ve Mezarlık gibi Netflix yapımlarında da bunları gösteren güzel ismin hayran kitlesi de bir hayli artmıştı. Yeniden ekranlara gelmesi için gün sayılan Birce Akalay’ın iç çamaşırlı kareleri sevenlerini şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.