18 Yaşını Geçmemiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor…
2023 yılına girilmesi ile birlikte hem asgari ücretin hem de emekli ve memur maaşlarının zamlanması, devlet tarafından ödenen diğer hizmetlerde de artışa gidilmesini sağladı. Bu kapsamda bakanlıklar tarafından yapılan destek ödemeleri yakın takip altına alınırken annelere yapılan ödemeler de dikkat çeken başlıklardan birisi oldu. 18 Yaşını Geçmiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor… İşte Detaylar...
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve sigortalı bir işte çalışırken doğum sebebi ile izne ayrılmak durumunda kalan tüm kadınlara, devlet eli ile toplu ödeme yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ve “doğum izni, “doğum parası” isimleri ile bilinen bu ödeme hizmeti, yasal sınırlar ile belirlenmiş olan 112 günlük çalışmama süresini kapsamaktadır.
Doğum Yardımı 2023
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30 Oca 2023 - 13:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.