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30 Oca 2023 - 13:55

18 Yaşını Geçmemiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor…

2023 yılına girilmesi ile birlikte hem asgari ücretin hem de emekli ve memur maaşlarının zamlanması, devlet tarafından ödenen diğer hizmetlerde de artışa gidilmesini sağladı. Bu kapsamda bakanlıklar tarafından yapılan destek ödemeleri yakın takip altına alınırken annelere yapılan ödemeler de dikkat çeken başlıklardan birisi oldu. 18 Yaşını Geçmiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor… İşte Detaylar...