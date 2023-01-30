- 30 Oca 2023 - 13:55 G: 30 Oca 2023 - 14:43

18 Yaşını Geçmemiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor…

2023 yılına girilmesi ile birlikte hem asgari ücretin hem de emekli ve memur maaşlarının zamlanması, devlet tarafından ödenen diğer hizmetlerde de artışa gidilmesini sağladı. Bu kapsamda bakanlıklar tarafından yapılan destek ödemeleri yakın takip altına alınırken annelere yapılan ödemeler de dikkat çeken başlıklardan birisi oldu. 18 Yaşını Geçmiş Çocuk Sahibi Kadınlara Müjde! PTT Tam Tamına 16.000 TL Veriyor… İşte Detaylar...

Doğum Yardımı 2023

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve sigortalı bir işte çalışırken doğum sebebi ile izne ayrılmak durumunda kalan tüm kadınlara, devlet eli ile toplu ödeme yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ve “doğum izni, “doğum parası” isimleri ile bilinen bu ödeme hizmeti, yasal sınırlar ile belirlenmiş olan 112 günlük çalışmama süresini kapsamaktadır.

 

 

 

Doğum Yardımı 2023

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30 Oca 2023 - 13:55 - Gündem

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