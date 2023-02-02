Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı! Alişan’ın Büyük Aşkıydı… Yeşim Büber’in Son Halini Gören Tanıyamıyor!

Aynalı Tahir dizisi ile birlikte yıldızı parlayan isimlerden birisi de Yeşim Büber oldu. Dizide Sedef karakterine hayat veren Büber, duru güzelliği ve mavi gözleri ile kendisine hayran bıraktı. O günden sonra yapımcıları peşinde koşturmaya başlayan Büber, ses getiren birçok projede boy gösterdi. “Bıçak Sırtı”, “Kırık Ayna”, “Serseri Aşıklar” dizilerinde önemli rollere sahip olan Büber, ayrıca “Barda”, “İnşaat” ve “Kaybolan Yıllar” isimli sinema filmlerinde de rol aldı.

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