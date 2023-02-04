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04 Şub 2023 - 23:57

Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in deri kombini görenlerin kalbi yerinden fırladı. Yine olay yaratan Hande Erçel’e takipçileri ise yeni sevgilisi olduğu konuşulan Hakan Sabancı’ya “Hakan Sabancı sen bu dünyada cenneti yaşıyorsun” yorumları yapıldı. Gündem olan başarılı oyuncu, tek bir karesiyle ne kadar muhteşem bir etki yarattığını gösterdi. İşte merak edilenler…