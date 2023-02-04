Hande Erçel’in Deri Kombini Olay Yarattı! “Hakan Sabancı Sen Bu Dünyada Cenneti Yaşıyorsun!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in deri kombini görenlerin kalbi yerinden fırladı. Yine olay yaratan Hande Erçel’e takipçileri ise yeni sevgilisi olduğu konuşulan Hakan Sabancı’ya “Hakan Sabancı sen bu dünyada cenneti yaşıyorsun” yorumları yapıldı. Gündem olan başarılı oyuncu, tek bir karesiyle ne kadar muhteşem bir etki yarattığını gösterdi. İşte merak edilenler…
Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve Siyah İnci gibi birbirinden başarılı yapımlarda boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, yakın zamanda ise “Aşk Laftan Anlamaz” isimli projesinde çalıştığı Burak Deniz’le yeniden kamera karşısında geçecekti. Güzelliğiyle gündem yaratan Hande Erçel’in Disney Plus’ta ise denizkızı karakterine hayat verecekti. Peki, güzel isim Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.