Grip Aşısı Fiyatı Ne Kadar? Grip ve Zatürre Aşısı Covid-19 Virüsüne Karşı Korur Mu? İşte 2020 Fiyat Listesi

Yeni tip Koronavirüs salgının Türkiye’de etkilerini özellikle son dönemde yeniden artırması üzerine sonbaharın da gelmesiyle grip ve zatürre aşıları gündemde yeni bir tartışma konusu yarattı. Yılda en az bir defa her insanın yakalandığı gribe karşı bu yeni dönemde vücudun direncinin yüksek olması ve benzer şekilde zatürre riskinin de en aza indirilmesi gerektiği uzmanlar tarafından yapılan uyarlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Covid – 19 virüsüne karşı grip ve zatürre aşılarının doğrudan bir koruma veya tedavi etme gibi bir etkisi yok. Ancak sonbahar ve kış döneminde artış gösteren grip ve zatürre vakalarının en aza indirilerek sağlık kurumlarındaki yükün azaltılması ve Koronavirüse karşı diğer hastalıklar ile vücudun dirençsiz hale gelmesinin önüne geçilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Uzmanlarda Grip ve Zatürre Aşısı Tavsiyeleri

Dünyada ve Türkiye’de ölümcül etkiler yaratmaya devam eden Koronavirüs salgını kapsamında uzmanlar sonbaharın gelmesiyle vatandaşları grip ve zatürre gibi hastalıklardan korunmaya davet ediyor. Grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolu olarak grip ve zatürre aşılarının yapılması olduğunu ifade eden uzmanlara göre bu aşıların yaptırılması vücudun Koronavirüse karşı da savunmasız kalmasının önlenmesinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Yan etkileri oldukça düşük olan ve uygun fiyatı ile herkes tarafından yaptırılması mümkün olan söz konusu aşılar kapsamında uzman tavsiyelerinin dikkate alınması son derece önemli.

Grip Aşısı Fiyatı Ne Kadar, Nerede ve Ne Zaman Yaptırılır?

Grip aşısı fiyatları bir önceki yılda 72 TL olarak belirlenmişti. Ancak Covid – 19 salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde grip aşısının yeni fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

Tüm eczanelerde ve sağlık kuruluşlarında aşıyı yaptırmanız mümkündür. Nadiren de olsa çeşitli yan etkiler görülebilir. Söz konusu yan etkilerden korunmak için aşı öncesinde uzmanlardan bilgi almanız tavsiye edilir. Grip ve zatürre aşısının yılda en az bir kere yaptırılması gerektiği konun uzmanları tarafından çok sık tekrar edilmekte ve tavsiye edilmektedir.