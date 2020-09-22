Masterchef Jürisi Somer Şef Yayında Delirdi, İzleyenler Gülmekten Öldü! Yarışmacı Öyle Bir Yemek Yaptı ki Herkes Şoka Uğradı!

Kırmızı takımın kaptanı olan Selin öyle başarısız bir tabak çıkardı ki kendisi bile yiyemedi. Kendisinin yaptığı yiyemeyen Selin gecenin konuşulan ismi oldu. Dün akşamki yayınlanan bölümde eleme potasında olan yarışmacılar kanla başla yarıştılar. Bütün eleme potasındaki yarışmacılar en iyi tabağı çıkartmak için kollarını sıvadılar.

Eleme Potasındaki Yarışmacılar Kıyasıya Yarıştılar!

Eleme potasında olan isimler ise başlıca; Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker’di. Bütün yarışmacılar ezine beyaz peynir, örgü peynir, rokfor peynir, gravyer peynir ve emmental peynir çeşitlerinden oluşan yaratıcı bir yemek çıkarmaya çalıştı. 45 dakika verilen bu sürenin sonunda ise şefler sırayla eleme potasındaki yarışmacıların yemeklerini tattı.

