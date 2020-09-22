Masterchef Jürisi Somer Şef Yayında Delirdi, İzleyenler Gülmekten Öldü! Yarışmacı Öyle Bir Yemek Yaptı ki Herkes Şoka Uğradı!
Milyonları ekranlara kilitleyen Masterchef’in son bölümünde herkesi şok edecek ve hayretlere düşürecek bir olay yaşandı. Dün akşam yayınlanan eleme bölümünde kırmızı takımdan toplam 4 kişi mavi takımdan ise toplam iki kişi elenmemek adına kıyasıya yarıştılar. Sürpriz bir eleme yaşanan bölümde ise kırmızı takımın kaptanı olan Selin isimli yarışmacı hayallerine veda etti.
Kırmızı takımın kaptanı olan Selin öyle başarısız bir tabak çıkardı ki kendisi bile yiyemedi. Kendisinin yaptığı yiyemeyen Selin gecenin konuşulan ismi oldu. Dün akşamki yayınlanan bölümde eleme potasında olan yarışmacılar kanla başla yarıştılar. Bütün eleme potasındaki yarışmacılar en iyi tabağı çıkartmak için kollarını sıvadılar.
Eleme Potasındaki Yarışmacılar Kıyasıya Yarıştılar!
Eleme potasında olan isimler ise başlıca; Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker’di. Bütün yarışmacılar ezine beyaz peynir, örgü peynir, rokfor peynir, gravyer peynir ve emmental peynir çeşitlerinden oluşan yaratıcı bir yemek çıkarmaya çalıştı. 45 dakika verilen bu sürenin sonunda ise şefler sırayla eleme potasındaki yarışmacıların yemeklerini tattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.