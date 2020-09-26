Emeklilere Çok Kötü Haber Verildi! Bu Kez En Yetkili Kurum Devreye Girdi...Haciz Uygulamasına Yeşil Işık Yakıldı
Emekli olan milyonlarca vatandaşı kötü etkileyecek o haber Yargıtay Genel Kurulu’ndan geldi. Maaşlarını bekleyen emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan alınacak nafakaların ve ödenmesi gereken nafaka borçlarının üzerine haciz konulamaması bilgisi, Yargıtay tarafından reddedildi. Yargıtay’dan yapılan açıklamalara göre haciz uygulaması başlatıldı.
Diğer bir olayda ise diğer borçlar sebebiyle emekli maaşlarının üzerine haciz konulabilmesi ve yazılı muvafakat verilmesi durumunda iptal edilmesi mümkün olabilecek mi? Yargıtay’dan çıkan kararlar bütün emekli vatandaşların beklemediği bir şekilde oldu.
Emekli Aylığındaki Kesintiler İle İlgili Yaşanan Sorunlar! Bir haber muhabiri yaptığı açıklamada SGK tarafından yaklaşık 2 yıldır ailesinin emekli aylıklarında kesintiler olduğunu belirtti. 4B statüsünde yer alan emekli anne ve babasının emekli maaşlarına herhangi bir açıklama yapılmadan icra kesintisi gerekçesiyle %33’lük bir kesinti olduğunu da dile getirdi. Sözlerini “Bu kesinti covid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi sürecinde de devam ediyor” diye sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.