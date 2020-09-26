Emeklilere Çok Kötü Haber Verildi! Bu Kez En Yetkili Kurum Devreye Girdi...Haciz Uygulamasına Yeşil Işık Yakıldı

Diğer bir olayda ise diğer borçlar sebebiyle emekli maaşlarının üzerine haciz konulabilmesi ve yazılı muvafakat verilmesi durumunda iptal edilmesi mümkün olabilecek mi? Yargıtay’dan çıkan kararlar bütün emekli vatandaşların beklemediği bir şekilde oldu.

Emekli Aylığındaki Kesintiler İle İlgili Yaşanan Sorunlar! Bir haber muhabiri yaptığı açıklamada SGK tarafından yaklaşık 2 yıldır ailesinin emekli aylıklarında kesintiler olduğunu belirtti. 4B statüsünde yer alan emekli anne ve babasının emekli maaşlarına herhangi bir açıklama yapılmadan icra kesintisi gerekçesiyle %33’lük bir kesinti olduğunu da dile getirdi. Sözlerini “Bu kesinti covid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi sürecinde de devam ediyor” diye sonlandırdı.