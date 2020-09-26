Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Eyl 2020 - 20:13 G: 26 Eyl 2020 - 20:17

Emeklilere Çok Kötü Haber Verildi! Bu Kez En Yetkili Kurum Devreye Girdi...Haciz Uygulamasına Yeşil Işık Yakıldı

Emekli olan milyonlarca vatandaşı kötü etkileyecek o haber Yargıtay Genel Kurulu’ndan geldi. Maaşlarını bekleyen emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan alınacak nafakaların ve ödenmesi gereken nafaka borçlarının üzerine haciz konulamaması bilgisi, Yargıtay tarafından reddedildi. Yargıtay’dan yapılan açıklamalara göre haciz uygulaması başlatıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diğer bir olayda ise diğer borçlar sebebiyle emekli maaşlarının üzerine haciz konulabilmesi ve yazılı muvafakat verilmesi durumunda iptal edilmesi mümkün olabilecek mi? Yargıtay’dan çıkan kararlar bütün emekli vatandaşların beklemediği bir şekilde oldu.

Emekli Aylığındaki Kesintiler İle İlgili Yaşanan Sorunlar! Bir haber muhabiri yaptığı açıklamada SGK tarafından yaklaşık 2 yıldır ailesinin emekli aylıklarında kesintiler olduğunu belirtti. 4B statüsünde yer alan emekli anne ve babasının emekli maaşlarına herhangi bir açıklama yapılmadan icra kesintisi gerekçesiyle %33’lük bir kesinti olduğunu da dile getirdi. Sözlerini “Bu kesinti covid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi sürecinde de devam ediyor” diye sonlandırdı.

26 Eyl 2020 - 20:13 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Akalın'a Çok Büyük Hakaret! O İsmin Sevgilisi Dayanamadı ve Ayıpladı... "Kimseden Ahlak Öğrenecek Değiliz" mask
Demet Akalın'a Çok Büyük Hakaret! O İsmin Sevgilisi Dayanamadı ve Ayıpladı... "Kimseden Ahlak Öğrenecek Değiliz"
İbrahim Tatlıses Ayağa Kalkıp Harekete Geçti! İbo Show'un Fragmanı Paylaşıldı, Milyonlarca Hayranı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
İbrahim Tatlıses Ayağa Kalkıp Harekete Geçti! İbo Show'un Fragmanı Paylaşıldı, Milyonlarca Hayranı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Kırmızı Oda Yayından Kaldırılabilir! Psikologlar Açıklama Yaptı, Acun Ilıcalı'dan Açıklama Bekleniyor... RTÜK Harekete Geçti mi? mask
Kırmızı Oda Yayından Kaldırılabilir! Psikologlar Açıklama Yaptı, Acun Ilıcalı'dan Açıklama Bekleniyor... RTÜK Harekete Geçti mi?
Ankara'da Çifte Koronavirüs Riski! Ölüm Oranı Direkt Olarak 2 Katına Çıkıyor... Eğer Bunlara Dikkat Edilmezse; Felaket Gelebilir... mask
Ankara'da Çifte Koronavirüs Riski! Ölüm Oranı Direkt Olarak 2 Katına Çıkıyor... Eğer Bunlara Dikkat Edilmezse; Felaket Gelebilir...
AK Parti’li gençler sağlığa pedal çevirdi - Ankara mask
AK Parti’li gençler sağlığa pedal çevirdi - Ankara
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar? Ankara'nın Nüfusu Neden Fazla? mask
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar? Ankara'nın Nüfusu Neden Fazla?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL