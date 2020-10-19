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- 19 Eki 2020 - 15:46 G: 19 Eki 2020 - 16:07

Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da adliye en çok ziyaret edilen devlet kurumlarından biridir. Politik olarak da birçok davanın görüldüğü adliyenin ziyaretçileri şehir nüfusunun artması ile birlikte çoğalmıştır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'nin başkenti Ankara'da adliye en çok ziyaret edilen devlet kurumlarından biridir. Politik olarak da birçok davanın görüldüğü adliyenin ziyaretçileri şehir nüfusunun artması ile birlikte çoğalmıştır.

Ankara Türkiye'nin en kalabalık illerinden biridir. Hem kalabalık olması hem de bürokratik kurumların merkezi olması açısından Ankara'daki devlet kurumları çok fazla kullanılmaktadır. Ankara'da en fazla kullanılan kamu kurumlarından biri ise Adalet Sarayı'dır. Ankara'da çeşitli sebeplerle birçok vatandaşın işinin düştüğü adliye sarayının yeri ve ulaşım şartları ise sürekli araştırılan konulardan biridir. Büyükşehirler içinde yer alan Ankara'da Adalet Sarayı'nın nerede olduğu ve nasıl gidileceği merak ediliyor.

Ankara Adliyesi Nerede?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da Adalet Sarayı merkez ilçelerden biri olan Altındağ'da bulunur. Altındağ Sıhhiye'de Atatürk Bulvarı'nda bulunan Ankara Adalet Sarayı son derece merkezi bir yerdedir. Doğanbey Mahallesi sınırlarında bulunan adliyeye birçok ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Ankara'da adliye sık kullanılan kamu kuruluşlarından biri olduğu için merkezi bir noktada bulunması ve ulaşımın kolay olması oldukça önemlidir.

Ankara Adliyesi'ne Nasıl Gidilir?

Ankara Adliye'sinin açık adresinin öğrenen vatandaşlar nasıl gidilebileceğini de araştırmaya devam ediyor. Ankara'da Adalet Sarayı'na özel araçla gitmek mümkün olduğu gibi toplu taşıma ile gitmek de mümkündür. Birçok toplu taşıma seçeneği ile ulaşım imkanı olan Adalet Sarayı'nın Altındağ gibi merkezi bir ilçede bulunması önemli bir avantajdır.

Ankara Adliye'sine otobüs ya da metro ile gidilebilir. Batıkent'te oturan vatandaşlar için metroyu kullanmak çok daha avantajlıdır. Batıkent konumundan Ankara Adliye'sine 43 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. Bununla beraber Kızılay, Ulus ya da AŞTİ'den kalkan birçok otobüste Adalet Sarayı'na gitmektedir. Ulus ya da Kızılay semtlerinden kalkan otobüslerle maksimum 15 dakika içinde Ankara Adliye'sine varılabilir. AŞTİ'den Adalet Sarayı'na gidecekler için ise 45 dakikalık bir yolculuk yeterli olacaktır. Ankara'nın birçok yerinden Ankara Adliye'sine ulaşımın kolay olması adliyenin merkezi bir konumda olması ile ilgilidir.

19 Eki 2020 - 15:46 Ankara- Yaşam

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