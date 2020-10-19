"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Milyonlarca Kişi Şoka Girdi, Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Sosyal Medyada Çıkan Kaos, Gerçek Hayata da Sıçradı!
Survivor'ın ardından yayına girdiği ilk andan itibaren reyting sıralamalarında ilk sıralarda kendini gösteren ve nefes kesen sahneleriyle tüm izleyenleri ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin en iyi yemek programı olan Masterchef, 2020 yılında Somer, Mehmet ve Danilo Şeflerle birlikte; oldukça çekişmeli bir yarışma olmuştu. Bugün sosyal medyada çıkan kaos, söz konusu yarışmanın fanlarını üzdü...
Sosyal medyada Masterchef ile ilgili büyük bir kaos çıktı. Çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldığı söylenen Masterchef'le ilgili birçok esrarengiz gerçek de ortaya çıktı. Son zamanlarda sık sık ifşalarla gündeme gelen Masterchef'te yer yerinden oynayabilir! Çünkü bu gerçekler, basite indirgenecek şekilde gerçekler değil. Peki, Masterchef'te söz konusu gerçekler neler? Yayından kaldırılma durumu ne? İşte tüm detaylarıyla TV8 ekranlarının yıldızı Masterchef 2020 ve akıbeti...
Masterchef 2020'de hiç beklenmedik olaylar olmaya devam ediyor. Fakat bu olay, diğer olaylar gibi değil... Tam bir facia! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.