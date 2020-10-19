"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Milyonlarca Kişi Şoka Girdi, Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Sosyal Medyada Çıkan Kaos, Gerçek Hayata da Sıçradı!

Sosyal medyada Masterchef ile ilgili büyük bir kaos çıktı. Çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldığı söylenen Masterchef'le ilgili birçok esrarengiz gerçek de ortaya çıktı. Son zamanlarda sık sık ifşalarla gündeme gelen Masterchef'te yer yerinden oynayabilir! Çünkü bu gerçekler, basite indirgenecek şekilde gerçekler değil. Peki, Masterchef'te söz konusu gerçekler neler? Yayından kaldırılma durumu ne? İşte tüm detaylarıyla TV8 ekranlarının yıldızı Masterchef 2020 ve akıbeti...

Masterchef 2020'de hiç beklenmedik olaylar olmaya devam ediyor. Fakat bu olay, diğer olaylar gibi değil... Tam bir facia! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>