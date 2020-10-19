Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eki 2020 - 20:26 G: 19 Eki 2020 - 20:49

"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Milyonlarca Kişi Şoka Girdi, Somer ve Mehmet Şef Ağladı! Sosyal Medyada Çıkan Kaos, Gerçek Hayata da Sıçradı!

Survivor'ın ardından yayına girdiği ilk andan itibaren reyting sıralamalarında ilk sıralarda kendini gösteren ve nefes kesen sahneleriyle tüm izleyenleri ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin en iyi yemek programı olan Masterchef, 2020 yılında Somer, Mehmet ve Danilo Şeflerle birlikte; oldukça çekişmeli bir yarışma olmuştu. Bugün sosyal medyada çıkan kaos, söz konusu yarışmanın fanlarını üzdü...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyada Masterchef ile ilgili büyük bir kaos çıktı. Çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldığı söylenen Masterchef'le ilgili birçok esrarengiz gerçek de ortaya çıktı. Son zamanlarda sık sık ifşalarla gündeme gelen Masterchef'te yer yerinden oynayabilir! Çünkü bu gerçekler, basite indirgenecek şekilde gerçekler değil. Peki, Masterchef'te söz konusu gerçekler neler? Yayından kaldırılma durumu ne? İşte tüm detaylarıyla TV8 ekranlarının yıldızı Masterchef 2020 ve akıbeti...

Masterchef 2020'de hiç beklenmedik olaylar olmaya devam ediyor. Fakat bu olay, diğer olaylar gibi değil... Tam bir facia! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

19 Eki 2020 - 20:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Tek Parça 19 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 80. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 19 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 80. Bölümde Kim Elendi?
Masterchef Tekrar İfşa Oldu! 10. Kez Oluyor... Elenecek İsim Belli Oldu! Acun Çıldıracak... "Artık Program Yayın Hayatına Bir Süre Ara Verecek" mask
Masterchef Tekrar İfşa Oldu! 10. Kez Oluyor... Elenecek İsim Belli Oldu! Acun Çıldıracak... "Artık Program Yayın Hayatına Bir Süre Ara Verecek"
Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya... mask
Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya...
MasterChef Tek Parça 15 Ekim 2020 Canlı izle TV8! MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 15 Ekim 2020 Canlı izle TV8! MasterChef Türkiye 78. Bölüm Full İzle!
Masterchef'te Yeni İfşa! Tüm Gizem Kayboldu... Bu Hafta da Kaptan ve Elenecek İsim Açıklandı! O Yarışmacı Korona Oldu! Etraf Çalkalanıyor... mask
Masterchef'te Yeni İfşa! Tüm Gizem Kayboldu... Bu Hafta da Kaptan ve Elenecek İsim Açıklandı! O Yarışmacı Korona Oldu! Etraf Çalkalanıyor...
MasterChef Tek Parça 13 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 77. Bölüm Full İzle! mask
MasterChef Tek Parça 13 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 77. Bölüm Full İzle!
Masterchef Kahininden Gelen Açıklama Kaos Çıkarttı! "Somer Şef Programdan Ayrılıyor" Elenecek İsmi Bilmişti... Şimdi de! mask
Masterchef Kahininden Gelen Açıklama Kaos Çıkarttı! "Somer Şef Programdan Ayrılıyor" Elenecek İsmi Bilmişti... Şimdi de!
MasterChef Tek Parça 12 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 75. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 12 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 75. Bölümde Kim Elendi?
Masterchef Kahininden Flaş İfşa! Acun, Somer ve Mehmet Şef Delirecek... Bugün Elenecek İsim Belli Oldu! O İsim Değilmiş... mask
Masterchef Kahininden Flaş İfşa! Acun, Somer ve Mehmet Şef Delirecek... Bugün Elenecek İsim Belli Oldu! O İsim Değilmiş...
"Masterchef Barbaros Şef Değil Oyuncu Olmalı!" Sosyal Medya Çalkalandı, Herkes Tepki Gösterdi! Bu Yaptığına Akıl Sır Erdiremediler... mask
"Masterchef Barbaros Şef Değil Oyuncu Olmalı!" Sosyal Medya Çalkalandı, Herkes Tepki Gösterdi! Bu Yaptığına Akıl Sır Erdiremediler...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır? mask
İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları... mask
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları...
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi! mask
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır? mask
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır?
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL