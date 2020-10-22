Ankara’nın 500 Yıllık Tarihi Suluhan Çarşısı! Suluhan Çarşısı Nerede ve Nasıl Gidilir? Suluhan, II. Bayezid emirlerinden biri o lan Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu hanın 1508-1511 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Han, iki katlı ve iki avlulu kagir bir yapıdır. Ankara’nın Ulus ilçesi Hacı Doğan Mahallesi ile Suluhan Sokağı arasında yer almaktadır.

Suluhan, ‘Hasanpaşa Hanı’ veya ‘Ankaravi Hanı’ olarak da bilinmektedir. Suluhan ifadesi ilk olarak 1688 tarihinde bir kayıtta geçmiştir. Dana önce ‘Hasanpaşa Hanı’ olarak bilinmekteydi. Yapıya 1688 yılında su getirildiği düşünülmektedir. Birinci avluda yer alan şadırvan ve mescit ile ikinci avluda bulunan hamamın da bu tarihten sonra yapıldığı düşünülür.

Suluhan’da Osmanlı Dönemi’nde kahve ve iplik ticareti yapılmıştır. Suluhan 1922 yılında meydana gelen ‘Balıkpazarı Yangını’nda büyük hasar aldı, tahrip oldu. 1940 yılına gelindiğinde ise sadece dış duvarı kalmıştı hanın. Sebze, meyve gibi çeşitli ürünlerin satışına harap bir şekilde 1950 ye kadar devam edilmiştir.

1969 yılında ise hanın yıkılarak yerine işhanı yapılması düşünülmüş fakat bundan vazgeçilmiştir. Yıllar sonra 1984 yılına gelindiğinde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından moloz taş ve kesme taş ile kagir olarak restorasyondan geçerek günümüzdeki halini aldı.

Suluhan adı nereden geliyor?

Bulunduğu dönem itibariyle hem suyu hem de her odada bulunan bir ocağın varlığıyla ısıtma sistemine sahip olan tek han olması sebebiyle Suluhan ismini alan ve avlusunda Köşk Mescidi bulunan Suluhan, döneminin en gözde yerlerinden biriydi.

Suluhan yıllar içinde bir dönem, züccaciye, nalburiye, billuriye, baharatçı ve bakırcıların yoğun olduğu bir yer haline gelmişti. Esnaf çeşitliliği günün koşullarına ve halkın taleplerine göre farklılık göstermiş. Suluhan’da günümüzde ise takı tasarım ürünleri, nikâh şekerleri, düğün malzemesi satanlar ve çiçekçilerden oluşur. Modern çağ ile beraber alışveriş merkezlerinin sayısının artmasıyla Suluhan’a ziyaretçi sayısında da önemli bir düşüş yaşandığını söylüyor.

Suluhan’a Nasıl Gidilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma hatlarının Suluhan - yakınından geçen araçları bulunmaktadır. Bunlar: Otobüs: 185-7, 203-7, 266, 450 numaralı hatlar ve metro ile M1-M2-M3, M4 numaralı hatlardır.