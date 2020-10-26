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- 26 Eki 2020 - 13:32 G: 26 Eki 2020 - 13:59

Masterchef'te 12. İfşa Şoku! Elenecek İsim Yine Belli Oldu, Ortalık Bu Kez Çok Ciddi Bir Şekilde Karışacak! Bilgi Sızdıran Kim?

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer almakta olan Masterchef'te bu hafta büyük bir şok yaşandı. Tabi bu şok sadece bu hafta değil daha önceki haftalarda da sık sık yaşanmıştı. Çünkü ortada bir ifşa durumu vardı ve bu durum her hafta kendini yineliyordu. Haberlerankara.com olarak 11.ifşa şoku olarak birkaç. gün önce paylaştığımız haberde Berker'in eleneceğine dair bilgi sızdırıldığını ifade etmiştik, bu hafta da yine aynı şekilde kimin eleneceğine dair bilgi sızdırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef izleyicileri artık programın bu ifşalar sebebiyle gizeminin kalmadığını, ne olup bittiğini program daha başlamadan sözlük siteleri, sosyal medya ve birkaç farklı platformdan öğrenebildiklerini söylüyordu. Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın ufak da olsa bir açıklama yapması beklenirken, hiçbir açıklama yapmaması herkesi oldukça şaşırttı. Daha önce çekimlere ara verileceği ve daha birçok konuyla ilgili ardı ardına iddialar ortaya atılırken; ne olacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu hafta kimin eleneceği ise; oldukça merak ediliyor. Yayınlanan ifşa kapsamında, kimin eleneceği netleşmiş durumda.

Daha dün, veda eden isim Berker olmuştu. Fakat Berker'in eleneceği bundan tam 1 hafta önce bilinen bir gerçekti. 

Masterchef Türkiye'de yeni haftada elenecek olan ismin kim olduğu netlik kazandı. Dün eleme potasında olan Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra arasından Berker yarışmaya veda etmişti ve bu önceden belirtilmişti. Yeni belirtiye göre; Masterchef'e veda edecek olan isim şu şekilde kendini gösterdi >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz...

26 Eki 2020 - 13:32 Ankara- Yaşam

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