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- 28 Eki 2020 - 16:13 G: 28 Eki 2020 - 16:14

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz." ifadesini kullandı.

28 Eki 2020 - 16:13 AA İstanbul- Gündem

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