Bütün Faizler Sıfırlanıyor! Şartlar İse Çok Basit… Borcu Olanlara Öyle Bir Haber Verildi Ki, Bayram Havası Esti…
Borcu olan vatandaşlara büyük bir müjde verildi. GSS borcu olan vatandaşların hemen vakit kaybetmeden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Borç silmek için gerekli olan basit şartları sağlayan vatandaşların bütün faizleri siliniyor. İşte genel Sağlık sigortası borcu olan vatandaşlara adeta bayram havası yaşatacak olan müjde ve merak edilen bütün detaylar…
Vatandaşlar anapara ödemelerini yaptıkları zaman bu faizleri ödemelerine gerek kalmayacak. Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar artık bu borcun faizlerinden kurtulabilecekler. Biriken borçlarını ödeyebilecek olan kimseler, bu borcu ödedikleri zaman faizlerini ödemelerine gerek kalmayacak.
Bu kapsamda zorunlu GSS ödemesi kapsamında yer alan vatandaşlar da yapılandırmadan faydalanabilecekler. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşların 30 Nisan’a kadar harekete geçmeleri gerekiyor. GSS borçlarının anaparalarını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyen vatandaşlar, borçları için birikmiş olan faizleri ödemek zorunda kalmayacaklar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.