MHP'li Sadir Durmaz İzmir Depremi Açıklaması: "MHP'li Belediyeler yardım için seferber oldu"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir DURMAZ’ın “ Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki deprem” ile ilgili basın açıklamasında bulunmuştur.

Sadir Durmaz Yaptığı açıklamada: "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi’nde de hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi endişelendirmiş, sonrasında ise yıkılan binaların olduğunun anlaşılması hepimizi derinden üzmüştür.

Depremde şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği, 831 kişinin de yaralandığı; 17 binadan 9’unda arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, kalan 8’inde çalışmaların sürdüğü açıklanmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremin yaşanmasının hemen ardından devletimizin ilgili kurumları bölgede gerekli çalışmalara başlamış, tüm imkânlar seferber edilmiştir.

Vatandaşlarımız da gönüllü olarak devletimizin ilgili kurumlarının yönlendirmeleri ile arama-kurtarma çalışmalarına destek olmakta ve tam bir devlet-millet dayanışması sergilenmektedir.

MHP'li Belediyeler seferber oldu

Bizi zor zamanlarımızda ayakta tutacak olan bu dayanışma ruhudur. Hamdolsun, Türk milletinin de en önemli özelliği yardımlaşma ve dayanışma gücüdür. Bu süreçte, Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri de afet bölgesine yardım için harekete geçmiştir.

Aliağa Belediyemiz tüm imkânlarını seferber etmiş, Manisa Büyükşehir Belediyemizin arama kurtarma ekibi depremin hemen ardından İzmir’de çalışmalara katılmıştır. Silivri Belediyesi kurtarma ekibi de yine dün İzmir’e ulaşmıştır.

Özellikle İzmir’e yakın bölgelerdeki belediyelerimiz, arama-kurtarma ve yaşamsal malzeme başta olmak üzere her türlü desteği vermek üzere, devletimizin ilgili kurumlarıyla yakın temas halinde çalışmalara destek olmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her şartta ve koşulda aziz milletimizin yanındayız. Temennimiz ve duamız, öncelikle can kaybının artmamasıdır. Bir kez daha vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullanmıştır.